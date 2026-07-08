Dstrezzed vindt inspiratie voor SS27 in Albanië

Voor spring/summer 2027 neemt het Nederlandse menswear merk Dstrezzed zijn retailpartners mee op een reis door Albanië. Van zonovergoten wijngaarden en ruige kustlijnen tot mediterrane dorpjes: de cultuur, het landschap en de wijntraditie van het land vormen de sfeer van de collectie.

De 'style clash' die inmiddels deel uitmaakt van het merk-DNA, staat ook in SS27 centraal. In plaats van traditionele formalwear interpreteert Dstrezzed tailoring op een moderne manier, met relaxte co-ord sets zoals overshirts met bijpassende broeken. Het merk positioneert zich daarmee bewust in het midden van een markt die schuift tussen gepolijst en relaxed, waar comfort en verfijning elkaar ontmoeten.

Credits: Dstrezzed

Voor de moderne gent

SS27 richt zich op de moderne gent van 30 tot 45 jaar, die bewust kiest voor kleding met karakter en liever investeert in een doordachte garderobe dan in vluchtige trends. De collectie spreekt zowel de jongere, creatieve gent aan met eigentijdse silhouetten en uitgesproken stukken, als de gevestigde ondernemer en gezinsman, voor wie hoogwaardige materialen en tijdloze items centraal staan. Beide groepen delen de behoefte aan comfort, kwaliteit en zelfverzekerde stijl, wat terugkomt in de ontspannen 'don't stress'-mentaliteit van het merk.

Credits: Dstrezzed

Silhouet en hero pieces

Zomerse stoffen nemen in vrijwel elke productgroep een centrale positie in, met linnen als sterkste pijler vanwege het natuurlijke karakter en de ademende kwaliteit. Het silhouet verschuift naar een losser en wijder profiel, waarbij comfort en verfijning in balans blijven. De hero pieces van SS27 zijn statement knitwear, crochet tops en rijk gedetailleerde overshirts met geplaatste artworks en borduursels. Jacquards en damaststructuren voegen diepte en een luxueuze uitstraling toe, terwijl de co-ord sets als complete look-oplossingen eenvoudig verkoopbaar zijn in de winkel.

Credits: Dstrezzed

Vier drops, één kleurverhaal

De vaste basiskleuren Dark Navy, Taupe, Sand, Antique White en Mid Grey vormen het fundament van de collectie, aangevuld met een kleurverhaal dat in vier drops de Albanese reis volgt. Drop 1 opent in januari met warme wijngeïnspireerde tinten als Red Mahogany en Adobe Rose. Drop 2 brengt in februari diepe blauwtinten als Sargasso Blue en Blue Jasper, een verwijzing naar de Adriatische en Ionische Zee. Drop 3 introduceert in maart natuurlijke groentinten zoals Light Army en Balsam Green, geïnspireerd op het Albanese binnenland. Drop 5 sluit het seizoen in april af met zachte pastels in Lavender Gray en Light Violet.

Credits: Dstrezzed

Shirts en denim als commerciële pijlers

Het shirtaanbod vormt een van de sterkste commerciële segmenten van SS27, met een breed scala aan styling, stoffen en graphics in zowel korte als lange mouw. Veel stijlen worden gecombineerd met een bijpassende broek of short voor complete, eenvoudig verkoopbare sets. Daarnaast zet Dstrezzed voluit in op de comeback van denim, met een uitgebreid pakket aan kwaliteiten, wassingen en fits, van clean en verfijnd tot casual en uitgesproken. Samen vormen shirts en denim de commerciële ruggengraat van het seizoen, aangevuld met elevated basics, overshirts en co-ord sets als sterke ondersteunende categorieën.

Credits: Dstrezzed

Groei en partnership

Op merkniveau bouwt Dstrezzed voort op een sterk fundament in de Benelux en zet nu de eerste stappen in de DACH-regio. Met een dedicated brand manager binnen de Ben & Agency is er meer gerichte focus op het merk, wat bijdraagt aan een betere sell-through performance en een sterkere visuele presentatie in de winkel. Het merk koos bewust voor een upgrade in prijs-kwaliteitverhouding, wat heeft geresulteerd in een beter gebalanceerde collectie zonder noemenswaardige discussies over prijsgevoeligheid. Het partnershipmodel blijft ongewijzigd, waardoor de concurrentievoorwaarden voor retailpartners gelijk blijven. Een nieuwe strategie rondom leveringsvensters zorgt bovendien voor een evenwichtigere leveringsflow en gecoördineerde facturatie door het seizoen heen.

Credits: Dstrezzed