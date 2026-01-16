Duffelcoats, kaki en een vleugje zonneschijn: de streetstyle van Pitti Uomo

In de modewereld markeert januari niet alleen het begin van een nieuw jaar, maar zet het ook de toon voor de komende seizoenen met de terugkeer van Pitti Uomo in Florence. De beurs, die al lang wordt beschouwd als het onofficiële startpunt van de mannencollecties, bracht opnieuw de internationale modewereld samen in de Fortezza da Basso.

Pitti Uomo staat van oudsher bekend als een toonbeeld van kleermakerskunst, klassiek maatwerk en de onmiskenbare aanwezigheid van de goedgeklede purist in de mannenmode. Toch is dit beeld de laatste jaren veranderd. Het tijdperk van opzichtig ‘peacocking’ verdwijnt steeds meer en maakt plaats voor een meer ingetogen benadering van persoonlijke stijl. Hoewel maatjassen, wollen pakken en traditionele stoffen dit jaar een constante bleven, werden de meest opvallende looks minder bepaald door complete outfits en meer door de verfijnde details.

In plaats van de conventionele route te volgen en de klassieke archetypen van de mannenmode uit te lichten, kiest FashionUnited ervoor de focus te verleggen naar zes kleine, maar veelzeggende details die tot nu toe subtiel in het straatbeeld van Pitti Uomo zijn geslopen.

De knoop opnieuw uitgevonden

Klassiek maatwerk blijft een pijler op Pitti Uomo, waar vakmanschap altijd wordt gevierd. Toch is er dit seizoen een subtiele onregelmatigheid zichtbaar. Hoewel de revers van een pak misschien niet de meest voor de hand liggende plek voor experimenten lijkt, bewijzen de heren op Pitti Uomo dat een traditioneel jasje met een vernieuwende knoopsluiting dit seizoen weleens de toekomst kan zijn.

Een vleugje zon

Hoewel Florence traditioneel bekendstaat om haar zonovergoten charme, heeft zelfs deze Italiaanse stad het weer niet in de hand. Dit jaar waren echte zonnestralen – of op zijn minst een welkome lichtbron – schaars. In plaats daarvan verschenen ze in de vorm van gele accenten in de outfits van de beursbezoekers. Van subtiele details tot gedurfde statements, deze kleuraccenten doorbraken de grijze lucht. Ze boden een symbolische helderheid en brachten optimisme in de sfeer, ondanks het gebrek aan echte zon.

Patchwork

Streetstyle op Pitti Uomo draait om details, en dit seizoen viel vooral het speelse gebruik van patches op. In plaats van te vertrouwen op klassieke patronen of logo's, waren veel looks versierd met stukjes stof, geborduurde motieven en opgenaaide badges. Deze leken bijna geïmproviseerd en riepen de charme op van handgemaakt werk, verzamelpatches of speelse personalisaties op jasjes, jassen en zelfs jeans.

Een vleugje bohemien

Boho wordt al lang geassocieerd met damesmode, vooral in de vroege jaren 2000. Dit jaar lijkt de stijl echter te zijn geëvolueerd en brengt het een vleugje folklore naar het beursterrein van Pitti. Sjaals, patronen en breisels met folkinvloeden doken overal op in het publiek. Ze werden naadloos gecombineerd met alles van strak maatwerk tot ontspannen, casual outfits.

Een nieuwe jas in het straatbeeld

Dit seizoen lijkt de duffelcoat stilletjes de gebruikelijke favorieten van de beurs – de double-breasted blazer en de klassieke trenchcoat – te hebben onttroond. De jas verscheen in zachte, neutrale tinten en lange, geruite versies. Hij werd gedragen over zowel geklede als casual looks, waarbij tijdloze functionaliteit werd gecombineerd met een moderne, street-ready uitstraling.

Alles in kaki

Kaki is al lange tijd een vaste waarde op de beurs, en dit jaar was geen uitzondering, vooral bij bovenkleding. De aardse tint bleek bijzonder geliefd in combinatie met gele accenten, wat de aandacht trok van modebewuste bezoekers – en zelfs van viervoetige gasten, die evenzeer aangetrokken leken door de camouflerende charme.

