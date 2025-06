Duits outdoormerk LaMunt: “Retailers zoeken naar veelzijdigheid”

Het orderseizoen in de outdoorbranche is begonnen. Hoe oriënteren retailers zich? Naar welke producten zoeken ze? Het vrouwenmerk LaMunt uit Zuid-Tirol zet in op een balans tussen functie, lifestyle en duurzaamheid.

Het Zuid-Tiroolse outdoormerk LaMunt is in 2020 gestart met het aanbieden van functionele en stijlvolle bergsport- en outdoorkleding van vrouwen en voor vrouwen. Inmiddels verkopen tal van retailers LaMunt, dat net als de merken Salewa en Dynafit tot de Oberalp Groep behoort. Onlangs opende de eerste winkel in München.

We spraken met Ruth Oberrauch, oprichtster en brandmanager van LaMunt, over de nieuwe collectie, de verdere ontwikkeling van het merk en waar retailers tegenwoordig naar op zoek zijn.

Op welke thema's zet u in de nieuwe collectie in? Hoe hebt u de collectie verder ontwikkeld?

In wezen hebben we bij de voorjaar/zomer 2026-collectie hard gewerkt om nog meer frisse kleuren en accenten in de collectie te brengen. We merkten, en dat zijn misschien ook typische aanvangsproblemen, dat we met LaMunt heel voorzichtig moesten zijn met welke kleuren we waar introduceerden, omdat de collectie niet zo veel producten heeft als bij grotere en meer gevestigde merken. Als je de hele collectie hebt gezien, werkt dat altijd heel goed, maar omdat retailers natuurlijk niet de hele collectie kopen, was het soms moeilijk om de juiste aantrekkingskracht en uitstraling te krijgen met betrekking tot kleur en kleurenmix.

Daarom hebben we een sterke focus op het thema helderheid en het laten stralen van de kleuren gelegd. Ik denk dat we daarin een grote stap hebben gezet.

Welke kleuren zijn dat?

We hadden in de voorjaar/zomer 25-collectie al de kleur lime geïntroduceerd. Dat hebben we nog wat versterkt, omdat het een kleur is die overal goed mee te combineren is, maar die ook frisheid geeft. Nieuw is aruba, oftewel aqua-turkoois, en perzik, oftewel lichtoranje. Daarmee hebben we nu een mooi kleurenpalet.

We hebben ook nog eens hard gewerkt om te definiëren wat onze basis is, wat onze neutrale tinten zijn: taupe, beige, grijs, zwart en hoe je alles kunt combineren.

Verder hebben we ons heel bewust gefocust op twee gebieden: ten eerste het thema soul-trekking, zoals wij het noemen, ons kerngebied met wandelen, trekking, hiking. Daarnaast hebben we overlappend het gebied adventure-traveling toegevoegd. Met een wat meer urban look, bijvoorbeeld broeken met cargozakken en een echt nonchalante cape met wijde, volumineuze snitten.

LaMunt Collectie voorjaar/zomer 25. Credits: LaMunt

Betekent dat dat u nog eens een verfijning in de meer modieuze richting hebt aangebracht?

Nee, dat zou ik zo niet zeggen. We zijn weliswaar aan de ene kant qua kleur en silhouet wat gedurfder geworden, maar we hebben ook geïnvesteerd in de techniciteit van de producten en deze verder uitgebouwd. Het bergsportthema versmelt als het ware met deze outdoor-lifestylebenadering. Het gaat altijd om beide en dat je beide heel goed met elkaar kunt mixen.

Hoe heeft de collectie zich in het algemeen ontwikkeld? Met betrekking tot omvang of categorieën?

We blijven in de kledingsector en hebben met ongeveer 60 items een omvang bereikt waarvan ik denk dat we de juiste mix hebben. Ik denk niet dat er meer nodig is. Mijn briefing aan het productteam is: we vullen alleen nieuwe producten aan als er oude wegvallen.

We vervangen dus eerder dan dat we meer producten toevoegen. Ik denk dat het zinvoller is om in een bepaald aantal producten te investeren dan de focus te verliezen door links en rechts breder te worden.

Waar letten uw retailers momenteel sterk op? Wat zijn de aspecten waarop u in uw collectie antwoorden hebt gevonden?

Ik heb het gevoel dat retailers op zoek zijn naar veelzijdigheid in de items. Enerzijds iets losgekoppeld van dat sterke seizoensgebonden denken. Men vermijdt eerder het overduidelijke winter- of zomerproduct. Natuurlijk heb je in de zomer de lichte shorts nodig en in de winter de warme fleece. Retailers gaan echter ook steeds meer de gebieden in die seizoensoverschrijdend functioneren.

Wat bedoelt u met veelzijdigheid?

Met veelzijdigheid bedoel ik producten die voor verschillende activiteiten werken of in dat hybride lifestylegebied. We dragen allemaal ook functionele kleding in het dagelijks leven en op deze producten ligt over het algemeen meer aandacht.

LaMunt Collectie voorjaar/zomer 26. Credits: LaMunt

Met welke nieuwe functies of functionele materialen werkt u bijvoorbeeld in de nieuwe collectie?

We hebben bijvoorbeeld nieuwe technische fleece met oktavezels in de collectie. Dat zijn zeer lichte fleece met een vezel die een achthoekige doorsnede heeft. Daardoor transporteren deze textielsoorten zeer goed vocht en houden ze ook warmte zeer goed vast, bij relatief weinig volume en gewicht. Dat wil zeggen, het zijn zeer lichte, zachte, hoogfunctionele stoffen die aan de binnenkant een lichte glanzende glans hebben en aan de buitenkant mat zijn, wat esthetisch zeer spannend is. We zijn ook enthousiast over onze ReMOCA Pad-wattering, die we zelf hebben ontwikkeld uit productieafval van onze Pomoca-skitoervellen.

Hoe moet je je dat voorstellen?

We hebben een paar jaar geleden een klein bedrijf overgenomen dat velours produceert, waar we onze skitoervellen van maken. Toen ik daar voor het eerst was en bergen afvalstoffen zag, dacht ik dat je van het materiaal toch iets moest kunnen maken, vooral omdat we daar hoogwaardige materialen verwerken. We hebben vervolgens verschillende tests gedaan en uiteindelijk samen met Imbotex een manier gevonden om het afval van de weefgetouwen, dat uit polyester met een klein percentage katoen bestaat, tot een wattering te verwerken. Deze wattering gebruiken we nu als licht isolatiemateriaal voor LaMunt. In de winter speelt dat natuurlijk een nog grotere rol.

Lukt het u om dit materiaal voor uw gehele isolatie te gebruiken?

We hebben eigenlijk twee concepten: het ene is gerecycled kasjmier en het andere is de ReMOCA Pad, afhankelijk van het product. We concentreren ons echter steeds meer op ReMOCA, omdat ik denk dat het zin heeft om de eigen technologie, maar vooral ook onze eigen afvalstoffen in de kringloop terug te brengen.

De voorjaar/zomer 26-collectie wordt nu in de winkels verkocht, dus u bent al bezig met de volgende collecties. Wat is er nieuw?

We hebben ons bij de productontwikkeling dit keer sterk beziggehouden met lifecycle assessment-analyses, om op basis hiervan betere beslissingen te kunnen nemen bij de materiaalkeuze en onze impact zo sterk mogelijk te reduceren. Dat was een zeer spannend proces, omdat we al deze overwegingen natuurlijk in elke productontwikkeling meenemen, maar nu hebben we voor het eerst al in de conceptfase berekeningen gemaakt en niet pas als het product zo goed als ontwikkeld was. Dat was een interessante oefening, want je schat niet altijd alle aspecten goed in. We hebben bijvoorbeeld bij onze nylons vastgesteld dat het doorslaggevende aandeel van de product-footprint daadwerkelijk op de stofproductie valt. Niet de garenproductie of de confectie, maar de weeffase van de stoffen is daarvoor verantwoordelijk. Deze processen veel eerder te integreren en het daaruit voortvloeiende leerproces, dat je voor alle verdere producten meeneemt, was voor mij het hoogtepunt in de ontwikkeling van de volgende collectie.

LaMunt Collectie voorjaar/zomer 26. Credits: LaMunt

Welke waarde hecht uw clientèle aan het thema duurzaamheid en welke waarde hecht de detailhandel er inmiddels aan?

Als we uitgaan van de eindconsument, dan spreken we met LaMunt in de eerste plaats een vrouw aan die al wat verder in het leven staat, en niet per se het 18-jarige meisje. Dus een vrouw bij wie kwaliteit en duurzaamheid een hoge waarde hebben. Natuurlijk zijn er verschillen, maar ik ervaar onze klant wel als een bewuste klant die zeer affiniteit heeft met duurzame aspecten.

Wat de detailhandel betreft, zou ik zeggen dat alle retailers het thema zeker op de radar hebben. Er zijn echter verschillen in hoe intensief ze zich ermee bezig kunnen houden. De grotere retailers hebben het natuurlijk makkelijker, omdat ze de juiste structuren en capaciteiten hebben opgebouwd.

Het is namelijk een grote opgave om informatie van alle merken te verzamelen, in de eigen systemen te integreren en aan de eindklanten door te geven. De afzonderlijke merken hebben gewoon een enorme hoeveelheid informatie. Daarom heb ik niet het gevoel dat het thema als onbelangrijk wordt beschouwd, maar eerder dat het een uitdaging vormt. Ik denk dat het een grote opgave is voor de hele industrie, zowel de merken als de detailhandel, om hier oplossingen te ontwikkelen die het de merken enerzijds makkelijker maken om deze aspecten te communiceren en de retailers anderzijds om ze te verwerken.

Welke feedback krijgt u momenteel uit de detailhandel? Hoe gaat het met de detailhandel?

Ik denk dat het voor iedereen spannende jaren zijn geweest met ups en downs. Met alle logische consequenties, zoals te volle magazijnen, die zich net na de hoogtijdagen tijdens de pandemie hebben opgehoopt en er natuurlijk toe hebben geleid dat er te veel producten op de markt waren. Maar ik merk nu al dat er weer een positieve stemming heerst, dat sport, outdoor en bergsport in principe nog steeds in de lift zitten. Ik zie niet dat dat op de een of andere manier snel zou afnemen. Ik zeg altijd: deze outdoorboom, waar velen graag over praten, is niet iets dat door corona is ontstaan. Deze trend was er al eerder en hij bestaat nog steeds. Hij is alleen versneld door de pandemie. Daarom gaat het ook nu verder met outdoor, maar iets minder snel dan we misschien een paar jaar geleden gewend waren. En dat is op de lange termijn ook goed. Daarom merk ik nu alweer een positieve stemming in de markt.

LaMunt Collectie voorjaar/zomer 25. Credits: LaMunt

Productieketens waren tijdens de pandemie een groot thema en nu staan ze alweer in de schijnwerpers gezien de dreigende importheffingen. Houdt u zich daarmee bezig?

Absoluut. Vanuit LaMunt is dit thema zeker minder relevant, omdat we ons puur op Europa beperken. Maar natuurlijk is het vanuit de Oberalp Groep een absoluut hot topic. Wat me vooral verbaast, is de willekeur en de onvoorspelbaarheid die er momenteel heerst. Niet alleen met betrekking tot het op en neer gaan van de tarieven, maar omdat dit gevoel van onvoorspelbaarheid een vertrouwensverlies in een tot nu toe functionerend systeem veroorzaakt. Dat baart me grote zorgen, ook op middellange termijn, want het is onduidelijk wat dat betekent voor internationale betrekkingen en de ontwikkeling van bedrijfsmodellen. In een geglobaliseerde wereld hebben we solide partnerschappen nodig, want hoe langer en solider onze partnerschappen zijn, hoe beter we samen kwalitatief juiste maatregelen kunnen nemen.

Ik was net in Azië toen dit thema importheffingen zich aandiende en ik heb meegemaakt hoe onze partners erover nadachten of ze hun productie moesten verplaatsen, wat natuurlijk noch vanuit economisch, noch vanuit duurzaamheidsoogpunt zin heeft. Er ontstaat zo een beetje het gevoel: waar kan ik nog op vertrouwen? En ik vind dat als deze houding ontstaat, in ons mensen of in onze maatschappij, dat een extreme schade is voor de manier waarop we samenwerken.

Deze dingen baren me veel meer zorgen dan dat we nu acuut een probleem hebben met onze prijsstelling.

Wat doet de Oberalp Groep nu om zich op deze scenario's voor te bereiden?

We hebben de afgelopen jaren heel bewust onze supply chain zeer divers opgesteld. Dat wil zeggen dat we erop hebben gelet dat we bijvoorbeeld niet alleen in één land schoenen produceren, maar we hebben de productcategorieën steeds diverser opgesteld. Dat helpt nu natuurlijk.

Daarnaast kunnen we op zeer langdurige partnerschappen vertrouwen. Juist ook in de coronatijd hebben we heel bewust de beslissing genomen om, ondanks alle moeilijkheden die we allemaal met betalingen hadden, de tijdige betalingen aan onze leveranciers altijd te prioriteren. Wat natuurlijk ook de relatie en het wederzijdse vertrouwen heeft versterkt. Zo kunnen we terugvallen op een zeer solide supply chain met lange partnerschappen, soms wel van 20 jaar. Dat helpt natuurlijk in moeilijke situaties.

LaMunt opent eerste winkel in München Credits: LaMunt

LaMunt heeft net de eerste winkel ooit in München geopend. Zijn er nog meer plannen?

Deze eerste winkel in München is een test. Het was ook niet lang van tevoren gepland, maar er deed zich gewoon een mogelijkheid voor die we met beide handen hebben aangegrepen, wetende dat een groot deel van onze community in München is gevestigd en München als grote stad met een groot verzorgingsgebied en een zekere affiniteit voor bergsport, outdoor, lifestyle, zich zeer goed leent. Maar ik denk ook dat we heel veel te leren hebben en het is ongelooflijk leuk, omdat we ook voor een wat speciaal format hebben gekozen. Niet alleen een klassieke winkel, maar vooral een community place, waar we heel veel kunnen uitproberen.

Dat is ten eerste erg leuk, maar ik denk ook dat het tijd kost om deze dingen te proberen voordat je ze uitrolt. Ik heb in mijn tijd bij de Oberalp-groep geleerd dat het weinig zin heeft om je voor te nemen om een winkel precies in deze stad te openen. Je hebt de juiste locatie en de juiste mensen ter plaatse nodig, alleen dan kan het ook echt functioneren.

Wat zou dan nog zo'n droomlocatie zijn?

Nou ja, Bolzano zou natuurlijk als thuisstad mooi zijn, aan de andere kant zijn we in Zuid-Tirol al goed vertegenwoordigd. Ik denk dat Zürich een spannend thema zou zijn. Maar zoals gezegd, er zijn nog geen plannen voor verdere winkels.