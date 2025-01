Duits schoenenmerk Lloyd onthult nieuwe merkidentiteit

Het Duitse schoenenmerk Lloyd heeft een nieuwe merkidentiteit onthuld ter gelegenheid van 2025. Het merk wil zich aanpassen aan de "veranderende markten" en een wereldwijd lifestylemerk worden.

Lloyds nieuwe visie is gecentreerd rond het concept "Fuel a Positive Lifestyle" met een rebranding die claimt "Own the Moments" om vreugde, zelfvertrouwen en stijl bij zijn klanten te inspireren. Het merk streeft ernaar een ambitieus lifestylemerk te worden met creatieve, hoogwaardige producten waarop klanten kunnen vertrouwen.

Andreas Schaller, CEO van Lloyd Lifestyle GmbH, zegt in een verklaring: "De wereld verandert, en wij ook. Onze rebranding gaat over het inspelen op wat de consument van vandaag wil, terwijl we trouw blijven aan onze wortels. Deze rebranding vertegenwoordigt onze toewijding aan kwaliteit, moderniteit en vakmanschap.

"Met de vleugels van inspiratie zijn we hier om onze klanten te stimuleren en hen in staat te stellen de momenten te bezitten die er het meest toe doen. En terwijl we groeien, zullen we dezelfde tijdloze kwaliteit en stijl blijven bieden waar Lloyd al meer dan 137 jaar om bekend staat."

De nieuwe merklook heeft een modern logo met tijdloze schreeflettertypen, een knipoog naar Lloyds erfgoed, gecombineerd met een 'vleugels van inspiratie'-symbool, ontworpen om Lloyds drang naar vooruitgang en inspiratie te vertegenwoordigen. De rebranding voor de toekomstvisie heeft ook een nieuw kleurenpalet, met baksteenrood en donker mintgroen.

Param Singh, eigenaar van Arklyz Group en Lloyd Lifestyle GmbH, voegt eraan toe: "We zijn erg enthousiast over dit volgende hoofdstuk voor Lloyd. Voor ons is deze rebranding meer dan alleen een visuele transformatie. Het is een belofte aan onze klanten dat we hen bij elke stap zullen begeleiden."

"Het nieuwe merklogo, symbool en claim zijn geworteld in Lloyds trotse erfgoed, maar weerspiegelen ook de ambitie om een echt wereldwijd lifestylemerk te worden."

Lloyd zal zijn nieuwe merkidentiteit en herfst/wintercollectie 2025 presenteren op de modebeurzen Who's Next in Parijs, CIFF in Kopenhagen en Micam in Milaan.

Lloyd is vooral bekend in Duitstalige en Scandinavische landen en heeft 35 concept stores in grote steden in Duitsland, evenals in Kopenhagen, Lima, Wenen en Peking. Het heeft ook een internationaal e-commerce platform. Naast schoenen voor mannen en vrouwen biedt het ook hoogwaardige lederwaren aan, zoals jassen, tassen en riemen.

Het Zwitserse Arklyz AG, dat zich richt op sport-, lifestyle- en werkkleding, nam Lloyd over in januari 2024 met de bedoeling de groothandel, omnichannel en internationale activiteiten te versterken en te laten groeien.