Duran Lantink provoceert bij Jean Paul Gaultier, precies zoals het hoort

Na maanden van wachten was het eindelijk zover: Duran Lantinks debuut bij Jean Paul Gaultier. Wie het werk van Lantink niet kent zal steil achterover zijn geslagen en een vreemde nasmaak hebben. Maar wie zijn werk wél kent, ziet de perfecte combinatie van Lantinks stijl en JPG’s erfgoed.

Lantinks debuutcollectie kreeg de naam ‘Junior’, een passende naam voor de opvolger van Jean Paul Gaultier. Zijn komst als creatief directeur komt na enkele jaren van een gastontwerpers. Waar de gastontwerpers hun visie loslieten op de couture collecties van het Franse modehuis, maakt Lantink juist zijn debuut met de ready-to-wear collectie. Het betekent een terugkomst van de ready-to-wear-collectie op de catwalk.

Lantink timmert al jaren aan de weg en maakte twee jaar geleden zijn debuut op het officiële schema van Paris Fashion Week. Dit deed hij met een serie ‘opgeblazen’ iconische items. Klassieke iconen zoals denim truckerjackets, bikini’s en T-shirts werden getransformeerd in vorm. Op dat moment creëerde Lantink duidelijk een eigen vormentaal die nu ook te zien is in zijn debuut bij JPG.

Duran Lantinks debuut bij Jean Paul Gaultier verdeelt maar is typisch Lantink

'Junior', SS26 Jean Paul Gaultier Credits: Launchmetrics Spotlight

Zo lijkt de oranje openingslook een verwijzing te zijn naar het korset met puntbh van JPG, maar dan met de uitgerekte borsten die we kennen van Lantinks stijl. De verwijzing naar het iconische korset komt later ook weer terug in een blauwe-witte variant, gedragen door een man. De opgeblazen elementen zien we terug bij diverse bikini’s, bij schouderpartijen en bomberjassen.

Meerdere van JPG’s kenmerkende stijlelementen, zoals de nautische verwijzingen, maar ook de verwijzingen naar het naakte lichaam, waren goed te zien. Enkele zeemanshoeden kregen een nieuwe vorm en zelfs de illusie van het getatoeëerde lichaam was te zien op de catwalk.

De SS26-collectie kende eveneens gedurfde uitsnijdingen waarbij vooral de heupen getoond werden. Denk aan een rok die gevaarlijk laag aan de zijkant is en een top waarbij alleen de borsten net bedekt zijn. Deze uitsnijdingen waren niet alleen weggelegd voor de vrouwelijke modellen op de catwalk, Lantink trekt het juist naar de mannenmode items.

Het item waar nog het meeste over te doen is, blijken de items te zijn waarop afbeeldingen van het naakte lichaam geprint zijn. Behaarde lichamen en er is zelfs een penis in zicht. Het is duidelijk dat Lantink dezelfde provocerende ontwerp geest deelt met Jean Paul Gaultier. Gaultier zat dan ook glunderend op de eerste rij tijdens de show.

Met het ready-to-wear debuut achter de rug, blijft het wachten tot het haute couture debuut van Lantink in januari. De verwachting: nog gedurfder dan de modewereld nu durft te dromen.

