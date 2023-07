Duran Lantink wint Andam Special Prize 2023

Nederlandse modeontwerper Duran Lantink heeft een van de Special Prizes gewonnen van de Andam Awards, zo werd bekendgemaakt in een persbericht. De modeontwerper ontvangt een prijzengeld van 100.000 euro en wordt een jaar lang gesponsord door Riccardo Mellini, de voorzitter en CEO van Chloé.

Deze speciale steun zal de winnaars in staat stellen om hun merk te ontwikkelen, zowel creatief als strategisch, en hun aanwezigheid te vergroten op internationaal niveau, aldus het persbericht.

Naast Lantink wint ook Ester Manas de Special Prize, inclusief sponsoring van Mellini. Het Brusselse merk is duurzaam en inclusief en ‘viert elke vrouw en alle vormen’. The New York Times riep het merk bij de Paris Fashion Week van maart 2022 uit tot ‘het meest maat-inclusieve merk van die modeweek’.

Als dat nog niet genoeg is, bestempelde de jury het niveau van de 34e editie als ‘uitzonderlijk hoog’ en besloot het om een derde finalist een Special Prize van 100.000 euro te geven. De derde plaats ging naar Avellano.