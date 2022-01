Dutch Dandies Herfst/Winter 22/23: Klassiek opnieuw geïnterpreteerd

Voor de Herfst/Winter-collectie van 2022/2023 laat Dutch Dandies zich inspireren door een nieuwe interpretatie van klassiek. Met veel ruimte voor zelfexpressie en een plek voor comfort. Maar altijd gekleed, precies wat we nodig hebben in een tijd als nu.

Bij Dutch Dandies maken we ons sterk voor elegante goedgemaakte menswear. Met klasse, stijl en een scherp oog voor wat de Nederlandse man nodig heeft. In een tijd als deze is veelzijdigheid cruciaal, zodat je kunt combineren. Van smart casual tot en met formal.

Monochroom

De kern bij de HW 22/23 is monochroom. Neutrale kleuren in aardetinten, grijs en blauw hebben de hoofdrol. Eventueel gecombineerd met zand- en mokka-tonen. Klassiekers worden zo op een nieuwe manier geïnterpreteerd. Maar als je wat meer durft, dan is er ook de ruimte om het te combineren met mint, bordeaux of groen. In combinatie met een neutrale kleur geeft het je net dat extra beetje ‘eigen’ waarvoor Dutch Dandies staat.

De collectie bevat de gebruikelijke iconen als colberts, broeken, overhemden en truien. Comfort is hierbij essentieel. De colberts vallen meer om het lichaam heen, zijn iets korter en hebben een hogere sluiting. In een aantal van onze colberts zie je weer de 2½-knoopssluiting. De broeken worden wat wijder, ook op de voet. Daarbij maakt de bandplooi een comeback, in sommige gevallen zelfs een dubbele.

Beeld: Dutch Dandies

Mod Scene

Nieuw in de collectie zijn de Nehru-jasjes. Het hooggesloten jasje dat populair werd in de jaren '60 en '70 door de Beatles en de Mod-subcultuur, maar de James Bond-fan legt onmiddellijk de link met Ernst Stavro Blofeld. De aartsvijand van 007 die een grijze variant droeg.

Het Nehru-jasje zorgt voor een twist op formal wear door ‘m formeel dragen met een bepaalde nonchalance. Combineer het dan met een fijn gebreide trui van Biella merino. In dit programma met hoogwaardige en superzachte garen hebben we een breed aanbod van kleuren met ronde hals, col en turtleneck truien en vesten. Daarnaast hebben we een hoofdrol voor de nu al populaire overshirts, die je outfit een net wat meer casual look geeft. Aangevuld door gewassen colberts en chino’s.

Archetype

Naast de kleuren en nieuwigheden zijn de stoffen net zo essentieel voor HW 22/23. Het comfort vind je ook hier terug. Door het gebruik van cashmere, baby alpaca of viscose. Naast deze hoogwaardige stoffen gebruiken we ook moleskin en corduroy in katoen. Comfort bereiken we niet alleen door goed te kijken naar wat we gebruiken, ook gaan we veel voor gebreide in plaats van geweven stoffen. Deze vallen losser en soepeler om het lichaam. Neem bijvoorbeeld de nieuwe Nehru jasjes. Ze zijn beschikbaar in iets authentieks als flanel, maar we kiezen ook voor gebreide stoffen als onderdeel van de collectie. Op deze manier draag je ‘m als een comfortabel vest.

Is het wel geweven, dan zit er altijd wel iets van elastan in. Moderne stoffen als katoen/polyamide blends schuwen we niet, maar dan wel met een klassieke opvatting. Zodat je het zowel smart casual als formeel kunt dragen.

Terwijl de wereld van nu zelfexpressie en vrijheid opnieuw definieert, zou mode dit voorbeeld moeten volgen. Een nieuwe snit, een modern silhouet en een vers archetype. En een basis voor de toekomst bij Dutch Dandies.