Dutch Dandies lanceert nieuwe webshop

Na twee jaar thuiswerken en een beperkt sociaal leven buiten de deur, is het weer tijd om gekleed voor de dag te komen. Met een sterke stijging in de verkoop van formal & smart casual is Dutch Dandies er klaar voor.

Onze nieuwe webshop is nú online.

Ook al gaan we weer naar kantoor, in driedelig grijs kan echt niet meer. Die tijd is voorbij en dat maakte voor ons het ideale moment om je te inspireren met een gloednieuwe webshop. Met daarin álles wat je van Dutch Dandies mag verwachten, van onze pakken en colberts tot shirts en vesten. Maar ook speciale aandacht voor onze collabs met vooraanstaande Nederlandse merken. Zoals hoogwaardige jeans van Denham of de bijzondere schoenencollectie Dutch Dandies x Greve.

Nu de mogelijkheden er zijn om er op uit te gaan – met de eerste lentezon in the pocket – is er weer een verandering in ieders mindset. Online shoppen is normaal geworden, dat heeft de afgelopen periode ons wel geleerd. Dutch Dandies speelt daar graag op in. Als je denkt, hoe krijg je zoiets als een pak goed passend via een webshop? Hebben we aan gedacht. Voor het eventueel vermaken hebben we een maatwerkspecialist die voor je klaarstaat om de nodige aanpassingen te doen.

Ook introduceren we de ‘Dutch Dandies Service’. Dat gaat verder dan wat ‘normaal’ advies, we geven advies op maat. Dat kan gaan om stijladvies, je op de hoogte houden over de laatste trends en meedenken over wat je écht nodig hebt. Of het nu voor die nieuwe baan is, een feest of een ‘gewone’ zaterdagavond. We helpen je met persoonlijke aandacht. We’ve got you covered.

Qua techniek is de webshop toekomstbestendig en gericht op de man die weet wat er te halen valt en traditionele kleermakerskunst kan waarderen. Dus intuïtief, waar je geen moeite voor hoeft te doen om te vinden wat je nodig hebt. Het is gebouwd op een nieuw en modern platform dat snel en moeiteloos werkt. Geen nodeloze shopuren, maar een site waar je direct vindt wat je nodig hebt. Een paar klikken om te bestellen en een snelle thuisbezorging, zonder leeg te lopen op de verzendkosten.

We gaan verder, want naast je go-to webshop voor kleding wordt DutchDandies.nl je thuis voor inspiratie met een groot community gevoel. Voor mannen die gaan voor een interessant en gedurfd leven. Mannen die oude tradities kunnen waarderen, gemixt met de nieuwste trends.

Menno Dings, Head of Marketing & E-commerce van Dutch Dandies: “DutchDandies.nl heeft als missie om uit te groeien tot een hoogwaardig platform, waar de Dutch Dandies- lifestyle de boventoon voert. Eén waar craftsmanship en innovatie elkaar ontmoeten.”

Dutch Dandies is daarnaast ook verkrijgbaar bij fysieke winkels. Bij de Only for Men-stores, maar ook bij modezaken door heel Nederland als: De Heeren van Rinsma, Fabert de Wit, Lodewijk Mode en Jansen-Noy. Voor meer check je onze Store Locator.

Verkoopprijzen vanaf € 69,95 voor een shirt t/m € 599,95 voor een pak.

Dutch Dandies, eigendom van het merk.

Dutch Dandies

Dutch Dandies geeft je wat je zoekt, waar traditie modern raffinement ontmoet. Mét zo nu en dan een gepaste ferme knipoog. De ‘Dutch Dandy’ is dan ook niet die extravagante en weelderige dandy van vroeger. Nee, hij kiest voor klassieke tailoring met durf. Autonomie en authenticiteit: deze man kiest niet snel de gebaande weg of dat wat de massa doet, maar zoekt zijn eigen parels uit. Zijn oog valt op duidelijke kleurtinten, scherpe lijnen en ingetogen details.

Onze collecties balanceren precies op de lijn tussen flamboyant en subtiel. Geen botsing van uitersten, maar juist een uitgebalanceerde mix. We doen dit met een niet aflatende drive, vakmanschap, flair en net genoeg bravoure. Zoekend naar het beste, zonder compromissen. Iets dat klasse en stijl ademt, maar altijd toegankelijk blijft. Van smart casual tot formal wear. Een collectie zonder nodeloze franjes, maar met subtiele details voor een geraffineerd effect.

