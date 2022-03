Duurzaam creëren vanaf het eerste design, hét duurzame babymerk Moodstreet Petit

Voor ons gaat duurzaamheid verder dan het gebruik van organic cotton.

We genieten elke dag van mooie dingen, zoals kleding. Onze collectie is duurzaam ontworpen en gemaakt van duurzame stoffen door onze vrienden in India. En ook eerlijk! We willen voorkomen dat de prijs aan de andere kant van de wereld betaald wordt. Dus streven wij naar eerlijke lonen voor iedereen die meewerkt aan ons product met minder belasting voor mens en milieu. Dit is mogelijk door goed samen te werken met toegewijde leveranciers.

Onze missie is de keuze voor duurzaam geproduceerde kleding ‘gewoon’ te maken.

Al vanaf het ontwerp wordt zo duurzaam mogelijk gewerkt. Tijdloze modellen gemaakt om lang mooi te blijven. Bewuste stof en kleurkeuzes, waar comfort en een zacht gevoel voornaam is. Zoveel mogelijk bestaand uit 1 grondstof, zelfs alle labels, zodat recycling makkelijker realiseerbaar wordt.

Daarnaast kiezen we voor de best mogelijke en minst milieubelastende stoffen, zoals organic cotton of recycled polyester. Bovendien wordt Petit grotendeels GOTS, dus duurzaam én sociaal verantwoord geproduceerd.

GOTS begint al bij het inzaaien en oogsten van de katoenplant. De landbouwnormen staan het gebruik van pesticiden niet toe. Hierdoor wordt de bodem niet aangetast, blijft de lucht schoner, wordt er minder water verbruikt en is het energieverbruik minder. Door GOTS-gecertificeerd biologisch katoen te verbouwen, blijven boeren en hun gezinnen veilig. Ze worden niet blootgesteld aan giftige chemicaliën in het veld of via hun voedsel- en watervoorziening.

Door GOTS-certificering moeten alle verwerkers en fabrikanten voldoen aan sociale criteria. Dit zorgt ervoor dat veel mensen worden beschermd en eerlijk worden betaald. Iedereen is belangrijk, door de gehele keten.

Een sustainable choice en het allerbeste voor je tere babyhuidje.

Moodstreet Petit brengt een newly born tot peuter collectie voor de jonge bewuste ouders van vandaag, die geïnteresseerd zijn in mens en milieu, voor wie mooi zijn en verantwoord geproduceerde artikelen logisch samengaan.

De tijdloze essentials in soft tones met mooie accenten vormen de basis voor een duurzame collectie. Aangevuld met geraffineerde modellen waar gedurende het seizoen vraag naar is. Altijd passend bij de basis, een mix en match en perfecte plaatje!

