Duurzaam damesmerk Mara May klaar voor internationale expansie

De collecties van modelabel Mara May kenmerken zich door een rustige uitstraling met zachte kleuren en duurzame materialen. Een esthetiek die goed aansluit bij de Noord-Europese markt. Het damesmerk, dat onlangs een doorstart maakte, zet dan ook vol in op internationale expansie in onder andere Duitsland en Scandinavië.

Mara May werd eind 2018 overgenomen door Hubert Van Schaijk. Zijn oom, Tjalling Heldring, was zeventien jaar geleden één van de oprichters van het merk. “Toen hij het bedrijf door privéomstandigheden niet kon voortzetten, vroeg hij mij om het merk over te nemen. Van oorsprong is het een vrij klassiek label. Ik heb het gemoderniseerd en er een duurzaam knitwear-label van gemaakt”, vertelt de mode-ondernemer. Voor de collecties maakt hij uitsluitend gebruik van duurzaam katoen. Een bewuste keuze, want veel vrouwen willen geen wol dragen omdat het kriebelt, te warm is of moeilijk te onderhouden. “Ik werk samen met het Better Cotton Initiative (BCI). Dat is een organisatie die boeren helpt hun katoen op een betere manier te verbouwen. Zo weet ik zeker dat er een eerlijke prijs voor is betaald en het aan hun strenge duurzaamheidstandaard voldoet.”

Veel vertrouwen

Van Schaijk werkt al zijn hele leven in de mode. Zo heeft hij in het verleden voor Martens Fashion Group gewerkt, de holding boven onder meer de merken Ilse Jacobsen, Comma en Costa Marni. “Een grote speler in de markt. Toen Mara May door externe factoren failliet ging, hebben zij mij enorm geholpen met de doorstart”, vertelt hij. “Die support was fantastisch, want hierdoor hebben ze me direct terug in het zadel geholpen en was ik heel snel back in business.” Ook vanuit retailers ontving hij veel steun, wat hem het vertrouwen gaf om de doorstart te maken. “Ik heb altijd sterk in het product geloofd en de markt heeft dat bewezen. Aan het product gaan we dan ook zeker niet schaven.”

Luxe uitstraling

Kenmerkend voor de collecties van Mara May is de rustige en luxe uitstraling. Grafisch, met zachte kleuren en geen schreeuwerige dessins. “Ik hou van de kracht van eenvoud”, verklaart Van Schaijk, die de collecties zelf ontwerpt. Hij richt zich voornamelijk op vrouwen van boven de dertig jaar die bereid zijn om wat meer te betalen voor kwaliteit. De cleane esthetiek van het merk sluit volgens hem goed aan bij de Noord-Europese markt. Momenteel zijn we actief in Nederland, België en Frankrijk. Mijn ambitie is om het merk internationaal te gaan uitbreiden. Vandaar dat ik op zoek ben naar een importeur of agent in Scandinavië. Ook zijn we bezig om de eerste stappen te zetten in Duitsland. “

Creatieve vrijheid

Dat Van Schaijk nu voor de volle honderd procent eigenaar is van het label, biedt naar eigen zeggen veel voordelen. “Ik heb alle vrijheid om mijn eigen beslissingen te nemen en een eigen koers te varen, passend bij de visie van het merk”, verklaart hij. “Dat komt de creativiteit alleen maar ten goede. Bij het ontwerpen van de collecties hou ik rekening met de wensen van de markt, verder hoef ik met niemand te overleggen.” De mode-ondernemer pendelt heen en weer tussen zijn woonplaats Brussel – een internationale omgeving waar hij veel inspiratie uit haalt – en Amsterdam. In beide steden heeft het merk een showroom. In Amsterdam bevindt deze zich bij Martens Fashion Group in het World Fashion Centre.

Exclusief blijven

Mara May heeft geen eigen webshop. Een bewuste keuze, legt Van Schaik uit. Hij wil niet in het vaarwater van de retailer komen. “We liggen zowel bij grote weidewinkels als bij kleinere boetieks, waar Mara May vaak het ‘instaplabel’ is naast luxere labels zoals Marc Cain en Max Mara.” Met al zijn klanten heeft hij een goede, vaak zelfs vriendschappelijke band. “In deze tijd is belangrijk om als merk echt partner te zijn van de retailer. “Ik heb zelf winkels gehad en weet hoe fijn het is als leveranciers meedenken – ook gedurende het seizoen. Zo stellen wij ons flexibel op als het gaat om omruilingen. Dat wordt erg gewaardeerd. Mijn streven is om dat persoonlijke gevoel vast te houden. Ik geloof dat dat de enige manier is om als merk te groeien.”

Kijk voor meer informatie op www.mara-may.com.