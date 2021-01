Duurzaam kledingmerk Päälä introduceert mannenlijn

Kledingmerk Päälä komt vanaf komende herfst met een mannenlijn. Sinds 2012 biedt het merk twee duurzame vrouwencollecties per jaar die zich kenmerken door T-shirts, longsleeves en truien met authentieke, creatieve prints met Scandinavische touch. Er was al langer de wens naar Päälä-mannen shirts, dit jaar hebben ze de daadwerkelijk de stap gezet. Designer Gijske vertelt: “Meer dan eens kregen we de vraag of we ook shirts voor mannen produceerden. De kwaliteit en stijl van de print en de duurzame stoffen vallen in de smaak, ook bij de mannen. We zijn heel blij dat we nu aan die vraag kunnen gaan voldoen.”

Het past bij Päälä’s missie om haar aanbod te verbreden. Het merk wil mooie duurzaam geprinte T-shirts leveren en daarmee bijdragen aan het vergroten van de toegankelijkheid van echt duurzaam geproduceerde kleding. En de mannen mogen daarin niet achterblijven! Als een van de weinigen laat Päälä de kleding produceren van duurzame materialen én worden de prints duurzaam gezeefdrukt met watergedragen inkt in een gecertificeerde werkplaats. Dat laatste is lastig en maakt dat duurzaam geprinte T-shirts met certificaat nog niet zo makkelijk te krijgen zijn. Je kunt wel zeggen dat dit voor de mannen helemaal lastig is, qua duurzame mode is het aanbod voor mannen namelijk nog magertjes. “Binnen de duurzame mode is er relatief weinig aanbod voor mannen,” aldus Harm, co-founder van Päälä, “echter is de vraag er zeker wel, en daar willen we op in spelen. De retailers waar we mee samenwerken vroegen al langer of we niet ook voor mannen kunnen ontwerpen. Zij weten het best wat er speelt en we vinden een nauwe samenwerking dan ook belangrijk om dit soort beslissingen op te baseren.”

De mannenlijn bestaat voor nu uit 3 stijlen, achter de schermen werken ze bij Päälä door om deze lijn uit te breiden komende seizoenen. “Zo is de vrouwencollectie ook gegroeid”, vertelt Harm. De werkwijze van Päälä is organisch, het merk stemt af op de markt en feedback die ze ontvangt van retailers. “Zo ontstaan de collecties en ook de bedrijfsprocessen op een natuurlijke manier en groeien we daar waar het goed voelt.” Zo is nu dan ook het begin van de mannencollectie er gekomen. Bij Päälä zijn ze benieuwd hoe de shirts ontvangen worden en enthousiast om de lijn verder te ontwikkelen. De shirts hangen vanaf augustus voor € 34,95 in de winkel.