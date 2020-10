Duurzaam knitwear: de trends in Alpaca jumpers AW 20/21

Trends voor de herfst en winter 20/21 vormen de volgende uitdaging voor de toekomst na het begin van COVID-19. Knitwear en ruimvallende jumpers van alpacawol komen veelvuldig terug in de collectie dit jaar.We komen deze ruimvallende pasvorm in verschillende vormen tegen, maar twee daarvan zullen door consumenten het hele seizoen en in de herfst en winter 21/22 worden gedragen.

De cardigan is al sinds een jaar een trend en dat zal voorlopig zo blijven. Dit gebreide kledingstuk wordt door klanten gekocht om hun outfits een luxueus en stijlvol tintje te geven. Volgens het rapport van WGSN-Women's knitwear AW 20/21 zullen cardigans dit jaar een ruimvallende pasvorm met vollere mouwen krijgen. Wat betreft breigoedcollecties in het algemeen, zien we dit jaar een gedurfder en vrolijker kleurenpalet. Dat is iets om rekening mee te houden.

Dit seizoen zijn ook kabel- en gesponnen patronen essentieel. Een gewone ruimvallende jumper met ronde hals, valt op wanneer er textuur en volume aan wordt toegevoegd. Bovendien is dit een tijdloos kledingstuk. Neutrale kleuren zijn altijd een optie blijven voor de meer conservatieve klanten. Zoals eerder vermeld, gaat het dit seizoen echter om het experimenteren met kleuren. Merken dienen daarom kleurrijke kledingstukken in hun collecties op te nemen voor moderne klanten die nergens voor terugdeinzen.

Welke voordelen heeft alpacawol boven andere soorten wol, zoals kasjmier? Het antwoord is eenvoudig: alpacawol is zacht, zijdeachtig, elastisch, langdurig, hypoallergeen en niet-brandbaar. Daarnaast bestaat deze soort wol uit veelzijdige en duurzame vezels, die in zo'n 32 natuurlijke tinten beschikbaar zijn. Bovendien heeft alpacawol thermische eigenschappen die goed van pas komen bij koude weersomstandigheden. De Peruaanse productie van alpacawol voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen. De wol wordt na gebruik niet pluizig, wat een van de belangrijkste overwegingen is bij de vervaardiging van een hoogwaardig gebreid kledingstuk.

Tegenwoordig is deze wol populair onder duurzame merken, zoals Graciela Huam , omdat alpaca's tijdens het scheerproces niet lijden en zo de plaatselijke Peruaanse industrie wordt gestimuleerd.Graciela Huam is een luxueus Peruaans-Nederlands merk waarin breiwerk van alpacawol centraal staat. Het richt zich op de fairtrademarkt van ethische mode. Het merk biedt een grote variëteit aan speelse, hoogwaardige en vakkundige ontwerpen, die zowel trendy als tijdloos en uniek zijn. Bij Graciela Huam draait alles om kleuren, vormen en patronen, en deze vrolijke spirit is terug te zien in de kledingstukken.

Dit merklabel is perfect voor mensen die op zoek zijn naar de meest trendy gebreide kleding van het seizoen. De Alpaca kledingcollecties van Graciela Huam omvatten karakteristieke cardigans met creatieve en experimentele, handgemaakte patronen. Daarnaast biedt het merk jumpers met verschillende kabel- en gesponnen patronen in effen neutrale kleuren of kleurrijke combinaties. Haar ontwerpen staan bekend om hun veelzijdigheid, ontwerp, exclusiviteit en kwaliteit.

Grace Huam is de drijvende creatieve kracht achter het merk en kent haar doelgroep, waardoor ze haar plek in de markt van duurzaam knitwear heeft weten te bemachtigen. Ze is trots op haar Peruaanse roots en vertegenwoordigt deze in Nederland en de rest van de hele wereld. Meer informatie over het merk is te vinden op de officiële website en social media: @gracielahuam.