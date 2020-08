Duurzaam merk Goat Apparel breidt uit met kindermode lijn

Nederlands merk Goat Apparel breidt het aanbod uit met een kindermodelijn. Het bedrijf met basics begint met de introductie van T-shirts, zo meldt het merk in een persbericht. Vanaf volgende week zijn de eerste kindermode items verkrijgbaar.

Het doel van Goat Apparel is sinds de oprichting om duurzame kleding toegankelijk te maken. Het bedrijf werkt met een klein tot bijna geen marge waardoor de prijzen voor de items laag kunnen blijven. Een kinder T-shirt is dan ook verkrijgbaar voor 12,95 en is gemaakt van biologisch katoen onder ethisch verantwoorde omstandigheden, aldus het persbericht.

Goat Apparel hoopt de kinderlijn in de nabije toekomst verder aan te vullen. Voor volwassenen heeft het merk namelijk al diverse T-shirts, hoodies en sweaters beschikbaar.