Duurzaam sneakermerk Komrads lanceert Re-Birth Programma én SMOS

Jaarlijks belanden tientallen miljoenen schoenen in de vuilverbrander. Dát moet anders, vonden Mark en Greet Vandevelde van het duurzame sneakermerk Komrads. Samen met recycle experts van Nektari ontwikkelden ze het Re-Birth programma. Daardoor zijn de sneakers voortaan honderd procent circulair én wordt de wereld nóg mooier met SMOS!

Komrads is het merk van oprichters Mark en Greet Vandevelde. “De fashion industry is één van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Daar wilden wij geen deel van uitmaken”, vertelt Mark Vandevelde. “Wij willen juist goed voor de planeet zorgen. Maar we houden ook van sneakers. Daarom zijn we in 2015 met Komrads begonnen. Onze sneakers worden onder andere gemaakt van appelleer, gerecycled rubber en oceaanplastic.”

De oorsprong

Mark en Greet vinden het belangrijk om de oorsprong van materialen terug te kunnen vinden en te kunnen verifiëren. “Onze sneakers worden gemaakt van verantwoorde materialen. Maar ja, wat gebeurt er met de schoenen als de klant erop is uitgekeken? Daar wilden we ook invloed op hebben. Eigenlijk zouden alle fabrikanten verantwoordelijk moeten zijn en blijven voor hun eigen producten.”

Op dit moment komt zo’n 97% van alle schoenen uiteindelijk in de vuilverbrander terecht. Mark: “Dat is superslecht voor het milieu én er worden waardevolle grondstoffen door vernietigd. Dat kan echt anders. Onze sneakers zijn bijvoorbeeld zo opgebouwd dat ze weer makkelijk uit elkaar te halen zijn, al is dat wel een ingewikkeld procedé. Schoenen bestaan uit verschillende materialen. Leer, plastic, rubber, canvas, stof, lijm. Er zijn chemische processen nodig om alles goed uit elkaar te halen. Bovendien blijft er altijd restmateriaal over.”

Beeld: Komrads

Re-Birth Programma

Het goede nieuws is dat Komrads en het Belgische bedrijf Nektari de oplossing hebben gevonden. Mark: “Nektari is een prachtig sociaal bedrijf waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Zij regelen bijvoorbeeld onze verzendingen. Er werken ook ingenieurs op het gebied van recycling. Met hen hebben we ons Re-Birth programma ontwikkeld.” Het Re-Birth programma zit al volgt in elkaar. Ieder paar schoenen dat wordt verkocht wordt geregistreerd. Na aankoop blijft Komrads in contact met de eigenaar om hem/haar te helpen de schoenen een zo lang mogelijk leven te geven. Mark: “We geven bijvoorbeeld allerlei tips & tricks om de schoenen te verzorgen en te repareren.”

Als de eigenaar uiteindelijk toch op de schoenen is uitgekeken, neemt Komrads de schoenen weer terug. De oude schoenen gaan in een speciale machine waarmee de grondstoffen worden gescheiden. Mark: “Voorheen was dat dus heel moeilijk. Om rubber terug te winnen, moet je het bijvoorbeeld verwarmen. Maar canvas is juist een brandbaar materiaal… dat was best gevaarlijk. De ingenieurs van Nektari hebben nu een ingenieuze methode ontworpen die het mogelijk maakt de materialen veiliger en grondiger te scheiden.”

Beeld: Komrads

SMOS

Toch blijft er nog wel restmateriaal over, dat is onontkoombaar. Ook hier is een oplossing voor gevonden. Het restmateriaal gaat namelijk in een schredder, waarna er granulaat overblijft. Mark: “En daar maken we weer nieuwe producten van, zoals SMOS: Slippers Made of Sneakers!”

SMOS is nog volop in ontwikkeling. Komrads werkt onder andere samen met een veelbelovende jonge Belgische ontwerper. “Op dit moment zijn we volop prototypes aan het testen”, aldus Mark. “Maar in de zomer van 2023 zal SMOS in het straatbeeld te zien zijn, dat is ons doel. Het bijzondere aan de SMOS is dat je dankzij de transparante afwerking de granulaatdeeltjes blijft zien. Daardoor zullen geen twee slippers hetzelfde zijn. Het wordt echt gaaf.”

100% circulair

Dankzij deze ontwikkeling is Komrads het eerste sneakermerk ter wereld dat echt 100% circulair én 100% Belgisch is. Volgens Mark is dit pas het begin. “We voelen ons nog steeds een start-up en zijn met heel veel dingen bezig. Zo willen we van het granulaat ook zolen maken, gaan we binnenkort weer een kapitaalronde doen zodat we verder kunnen groeien en komen er toffe samenwerkingen aan met artiesten en influencers. Dus hou ons in de gaten!”