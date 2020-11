Duurzaamheid is essentieel in de Alpaca-bevoorradingsketen

Promperu, het export- en toerismepromotiekantoor van Peru, is een openbare instelling verantwoordelijk voor het bevorderen van de export, het toerisme en imago van Peru. Het is hun missie om Peru te positioneren op de wereldmarkt door het imago van het land als toerismebestemming en als producent van goederen met toegevoegde waarde te verbeteren. Daarmee wil het bijdragen aan de duurzame en gedecentraliseerde ontwikkeling van het land. Peru is 's werelds toonaangevende producent van alpaca's, aangezien 80% van de wereldwijde alpacapopulatie zich daar bevindt. Daarom is de alpaca-industrie een heel belangrijke sector voor het land. FashionUnited sprak met Mario Ocharan Casabona, exportdirecteur bij Promperu, om een beeld te krijgen van de voordelen van alpacavezel, de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en de voordelen die het gebruik van Peruaanse alpaca internationale bedrijven oplevert.

De alpacasector is één van de belangrijkste segmenten van de Peruaanse kledingindustrie. Het is één van Peru's toonaangevende producten en maakt deel uit van de cultuur en de geschiedenis van het land. Om een overzicht te geven: in 2019 bedroeg de export $ 163 miljoen (van vezel tot eindproduct), waarbij 380 landen alpacagoederen importeerden, met name de Verenigde Staten (23%), Italië (22%), China (13,5%), Noorwegen (7,8%), Duitsland (3,6%), het Verenigd Koninkrijk (3,2%), Zweden (3,1%), Japan (2,6%) en Korea (2,4%). Peruaanse alpacaproducenten leveren aan een aantal van de grootste kleding- en accessoiremerken en -retailers in de wereld, zoals bijvoorbeeld Max Mara, Prada, Missoni, Stella McCartney, Eileen Fisher, Nordstrom en nog vele andere. Daarom staat de alpacasector centraal bij de promotiewerkzaamheden van Promperu. We organiseren verschillende initiatieven in onze voornaamste exportmarkten en ontwikkelen strategieën die erop gericht zijn om het merk Alpaca del Perú meer in de schijnwerpers te zetten. Hierbij zetten we ons in om de internationale verkoopcijfers te verhogen, de distributiekanalen te vergroten, en de producten aan de eindklanten te verhandelen.

Wat zijn de voordelen van de alpacavezel?

Het is belangrijk om te benadrukken dat Peru 80% van de wereldwijde alpacapopulatie heeft. Er zijn twee soorten alpaca: de huacaya (85%) en de suri (15%). Het grootste verschil tussen de twee is dat de suri-vezel glanzender en zijdeachtiger is dan de huacaya, maar beide hebben unieke en bijzondere eigenschappen. Bovendien is de alpaca van nature hypoallergeen, kunnen de vezels tussen de 16 en 30 microns hebben, heeft alpaca 22 natuurlijke kleuren in verschillende tinten, van wit tot zwart en isoleert het uitstekend. De vezel behoudt namelijk de hitte als het koud is, maar is ook licht en heeft verkoelende eigenschappen wanneer het warm is. Aangezien het een natuurlijk materiaal is, heeft de alpacavezel talloze voordelen.

Waarom is het inkopen bij Peruaanse alpacaleveranciers aantrekkelijk voor internationale merken?

Alpaca trekt vele internationale kopers aan dankzij de hierboven genoemde eigenschappen, maar ook omdat er een verhaal achter het product zit, gebaseerd op de oorsprong, exclusiviteit, duurzaamheid, traditie en sociale impact van de alpaca. De sociale impact is met name erg belangrijk, aangezien er vooral in de Andes ongeveer 120.000 gezinnen alpacaboeren zijn, die de basis vormen van de alpaca-toeleveringsketen. Alpaca’s zijn een belangrijke steunpilaar voor hun bestaan. De alpacavezel is gepositioneerd in het midden- tot hoog segment van de markt, wat kenmerkend is voor de oorsprong van de vezel en de infrastructuur achter de teelt. Van het weer, de hoedentraditie, genetica tot de geografie: veel verschillende factoren vormen samen een harmonieuze broedplaats in het ecosysteem van de Andes. Bovendien is de textielproductieketen zeer gespecialiseerd: van het fokken en scheren tot het sorteren en industrieel/ambachtelijk produceren. Iedere stap vereist menselijke, institutionele en sectorspecifieke capaciteiten, en Peru levert ze allemaal.

Alpaca’s worden gezien als ‘groene’ dieren. Hoe duurzaam is de alpaca-toeleveringsketen?

Alpaca’s hebben inderdaad een erg kleine ecologische voetafdruk en de alpaca-toeleveringsketen is erg duurzaam. Alpaca’s zijn mild voor het veld waarop ze grazen, aangezien ze zachte kussentjes onder hun poten hebben die het veld niet beschadigen. Dit in tegenstelling tot geiten en schapen, die scherpe hoeven hebben. Ook eten alpaca’s alleen van de toppen van de grashalmen. Ze trekken de planten niet uit de grond, waardoor deze kunnen terug groeien en hun natuurlijke cyclus behouden. Alpaca’s leven op 3800 meter boven zeeniveau, zodat er een natuurlijke wateraanvoer is, en deze grond is doorgaans niet geschikt voor landbouw. De vezel zelf heeft een laag vetgehalte, dus kost het proces om de vezel te wassen veel minder energie en chemicaliën, en heeft het daardoor enorme ecologische voordelen ten opzichte van andere materialen, met name synthetische stoffen. Nu duurzaamheid steeds belangrijker wordt bij de materiaalinkoop van merken, maar ook voor consumenten die willen weten hoe hun producten zijn gemaakt en wat de milieu-impact is, is dit een belangrijk voordeel van alpaca. Bij Promperu hebben we een programma om Peruaanse bedrijven te certificeren in Fair Trade-praktijken. Dit is een nationale norm die voldoet aan de richtlijnen vastgesteld in het bestaande internationale Fair Trade-systeem. Bovendien heeft Peru een aantal beste werkmethoden ingevoerd die de veiligheid en het welzijn van ieder dier garanderen. We hebben een aantal technische benchmarks om deze hoge normen te handhaven, met name als het aankomt op goede scheerpraktijken en vezelsortering.



Zijn er specifieke initiatieven genomen om de Peruaanse alpaca te promoten en de binnenlandse producenten te ondersteunen?

Het hoofddoel van Promperu is om het exportaanbod van alpaca binnen internationale markten te bevorderen. We zorgen daarom dat Peruaanse exporteurs kunnen deelnemen aan verschillende commerciële platforms in het buitenland. Het merk Alpaca del Perú is gecreëerd om de alpacavezel te positioneren in het midden- tot hoger segment van de markt, waarbij de focus ligt op de oorsprong en de unieke eigenschappen van de vezel. Met dit doel voor ogen hebben we ook sterke samenwerkingen ontwikkeld met gerenommeerde merken zoals Bergdorf Goodman, Max Mara en Peruvian Connection. Daarnaast hebben we een concept store voor Alpaca del Perú, die zich bevindt in Beijing, China, in een van de meest iconische warenhuizen: Wangfujing. Daar presenteren we een groot aantal Peruaanse merken en het blijkt een geweldig platform om de diversiteit, kwaliteit en flexibiliteit van de vezel en zijn verschillende toepassingen onder de aandacht te brengen.

Bovendien organiseert Promperu verschillende activiteiten om alpaca in belangrijke markten te promoten. Gezien de pandemie en de nog lopende lockdowns en reisbeperkingen hebben we dit jaar een aantal digitale activiteiten en formats gelanceerd, bijvoorbeeld een virtuele editie van Perú Moda & Perú Moda Deco, die werd gehouden van 1 - 30 oktober. Dit evenement wijzigde het format volledig, van een face-to-face-show tot een virtuele bijeenkomst. Ondanks de beperkingen trok het evenement een groter publiek: er waren 86 alpaca-exportbedrijven, dat 44% meer was dan in 2019. Ook namen meer dan 100 kopers deel aan deze virtuele editie, vanuit onder andere Italië, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland, Spanje, Japan, Korea en de Verenigde Staten. Dit toont de toenemende populariteit van alpaca en is voor ons een bemoedigend signaal. Voor komend jaar plannen we een nieuwe editie van Alpaca Fiesta, een platform dat de gehele alpaca-toeleveringsketen presenteert en dat wordt georganiseerd door zowel de privésector als de publieke sector. Dit evenement laat de capaciteit van de alpaca-industrie zien in iedere stap: van het fokken en het presenteren van de beste alpacasoorten tot de organisatorische infrastructuur van de bedrijven in de waardeketen. Rond de 60 producenten en kledingexporteurs, van accessoires tot interieurartikelen, zullen deelnemen en dit evenement zal kopers van over de hele wereld aantrekken. Bovendien komt er een programma met speciale seminars en modeshows, waarin het Peruaanse designtalent de nieuwste alpacacollecties zal laten zien.

U noemde de pandemie. Wat is de impact van Covid-19 geweest op de binnenlandse alpacahandel en wat is jullie vooruitzicht?

Natuurlijk heeft de pandemie effect gehad op de meeste sectoren, met name de modesector, en daarmee ook het alpacasegment. Het heeft echter wel duurzaamheid in het voetlicht gezet en de behoefte aan verantwoordelijk inkopen vergroot. Alpaca en zijn groene eigenschappen passen perfect in dit verhaal. Merken en consumenten zoeken steeds meer naar producten die aan deze behoefte voldoen, en alpaca is hiervoor bij uitstek geschikt. De aanwezigheid van alpaca versterken binnen de bredere discussie over duurzaamheid, zal daarom in de toekomst een hoofddoel voor ons blijven.