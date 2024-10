Duurzaamheidsinitiatieven in de modehandel: LolaLiza's recyclingproject met Belgische tweedehandswinkels

Het Belgische modebedrijf LolaLiza blijft inzetten op duurzaamheid en onderstreept haar groeiende betrokkenheid bij de circulaire economie met een grootschalig recyclinginitiatief. In samenwerking met de tweedehandsketen De Kringwinkel in Vlaanderen loopt het project tot 6 november in alle LolaLiza-winkels. De campagne bouwt voort op het succes van het eerdere initiatief met de non-profitorganisatie Terre in Wallonië, waarbij meer dan een ton textiel werd gerecycled. Het doel van deze actie is niet alleen om de hoeveelheid gerecyclede kleding te verhogen, maar ook om het bewustzijn over het belang van hergebruik in de mode-industrie te vergroten.

Duurzaamheidsstrategie van LolaLiza in samenwerking met lokale helden

De samenwerking met De Kringwinkel is volgens Annelien Alaerts, Marketing Manager bij LolaLiza, een cruciale stap om de circulaire economie in de sector te bevorderen. “Voor ons als modebedrijf is het essentieel om onze bijdrage te leveren aan een groenere toekomst,” vertelt Alaerts aan FashionUnited. “Logistiek en financieel is het voor ons momenteel niet mogelijk om een eigen ‘Preloved’-platform te starten, zoals grotere spelers dat doen, daarom zijn de samenwerkingen met De Kringwinkel en Terre de beste manier om het belang van tweedehands mode en recycling te benadrukken.”

Vorig jaar werd dankzij de samenwerking met Terre meer dan drieënhalve ton textiel ingezameld, dat grotendeels werd hergebruikt of gerecycled. Het doel is nu om dit succes te herhalen of zelfs te overtreffen. Voor LolaLiza is deze actie echter meer dan alleen een recyclingproject – het maakt deel uit van een bredere duurzaamheidsstrategie die in alle facetten van het bedrijf terugkomt, van productie en transport tot energie-efficiëntie in de winkels.

LolaLiza FW24. Credits: LolaLiza

Klantbetrokkenheid en circulaire economie

Klanten van LolaLiza worden actief betrokken bij het recyclingproject: wie een oude jas inlevert, ontvangt een kortingsbon van 20 procent voor de aankoop van een nieuwe jas. Deze vorm van beloning is bedoeld om niet alleen de betrokkenheid bij de actie te vergroten, maar ook het bewustzijn over het belang van recycling en tweedehands mode te vergroten. “We zien dat veel klanten de kortingsbon gebruiken, maar er zijn ook klanten die alleen doneren zonder de korting te benutten,” aldus Alaerts. Dit laat zien dat het niet alleen om financiële prikkels gaat, maar ook om het groeiende milieubewustzijn van consumenten.

Een belangrijk onderdeel van de campagne is de voorlichting aan consumenten. LolaLiza heeft een breed scala aan communicatiematerialen in de winkels en op de website geplaatst om klanten te informeren over het belang van hun donatie en de processen achter de recycling van kleding. Door het maken van videocontent wordt inzichtelijk gemaakt wat er met de kleding gebeurt na de donatie.

Video: LolaLiza

Flexibel model voor de B2B-markt

LolaLiza heeft ingezien dat de samenwerking met externe partners zoals De Kringwinkel niet alleen van cruciaal belang is voor ecologische duurzaamheid, maar ook voor sociale verantwoordelijkheid. Het lokale voordeel van deze samenwerking komt vooral naar voren in de sociale werkgelegenheid: De Kringwinkel biedt werk aan meer dan 5.000 mensen die moeilijk toegang hebben tot de reguliere arbeidsmarkt. “Met deze campagne creëren we meer werk voor onze medewerkers en dragen we tegelijkertijd bij aan de bevordering van lokaal hergebruik,” vertelt Barbara Thomas, Business Developer bij De Kringwinkel.

De gedoneerde jassen worden in de werkplaatsen van De Kringwinkel opgeknapt voordat ze worden doorverkocht in tweedehandswinkels of, indien nodig, gerecycled. Een uniek aspect van dit proces is een atelier dat zich specifiek richt op de reparatie van ritsen – een veelvoorkomend probleem dat vaak leidt tot het weggooien van kledingstukken.

Toekomstperspectieven

De circulaire samenwerkingen van LolaLiza tonen aan dat duurzaamheid en mode geen tegenstrijdigheid hoeven te zijn. Op deze manier wordt de weg geëffend voor een milieuvriendelijkere mode-industrie op de lange termijn. “Deze campagne is slechts het begin. We hebben al meer projecten gepland, zoals onze denim-recyclingcampagne in februari 2025,” zegt Alaerts. Ook Thomas ziet het potentieel van de samenwerking: “We zijn blij dat LolaLiza zo open staat voor samenwerking. Dit initiatief kan de eerste stap zijn in een bredere samenwerking, waarbij upcycling en andere duurzame modellen centraal staan.”