Duurzame keuzes en ontwikkelingen bij Studio EVA D.

Wat 2021 zou brengen wist niemand aan het begin van wat weer een uitdagend jaar bleek te zijn en wat gedomineerd werd door Covid 19. Ook discussies over duurzaamheid en inclusiviteit waren belangrijke thema’s het afgelopen jaar. Wat echter wel duidelijk was voor modemerk Studio EVA D. was dat het met haar eigengereide werkwijze op de juiste weg zit. Want ondanks dat het merk wars is van trends raakt het precies de goede snaar.

Sinds de oprichting van het merk, ruim 15 jaar geleden, maakt het tijdloze collecties van genderloze (genderneutrale) kledingstukken die door een ruim scala lichaamsvormen gedragen kunnen worden. De kleding gaat meer dan een paar seizoenen mee en is eindeloos met elkaar te combineren. Ontwerper Eva Dekker streeft ernaar om waardevolle producten te maken waar mensen van gaan houden. Als een kledingstuk van hoogwaardig kwaliteit met liefde is gemaakt, dan ga je daar ook met veel zorg mee om en wil je het zo lang mogelijk bij je te houden is de achterliggende gedachte van het merk.

Duurzame keuze; productie naar Nederland

Duurzaamheid zit verweven in het DNA van het merk en uit zich in verschillende facetten, van tijdloos design tot het gebruik van materialen. Toch valt er nog iets te winnen. Waar het merk nu al de meest duurzame keuzes maakt binnen de mogelijkheden qua materiaal streeft het naar DE duurzame keuze. Ook heeft Dekker stappen gezet om de productie naar Nederland te verplaatsen. In het Nederlandse atelier wordt op een eerlijke, transparante manier gewerkt. De werknemers zijn allemaal zeer getalenteerde en ervaren kledingmakers met een vluchtelingen achtergrond. “Lokaal produceren zorgt voor minder CO2 uitstoot. De lijnen zijn kort waardoor het heel efficiënt werkt en ik kan gemakkelijk zelf de productie begeleiden,” vertelt Dekker.

Naast de reguliere collectie die de naam WO+MEN draagt is de ontwerper gestart met een bijzonder samenwerkingsproject met haar eigen moeder waar duurzaamheid, traditioneel vakmanschap en passie (alles waar het merk voor staat) samenkomen.

Ruwe wol van plaatselijk grazende schapen wordt met de hand verwerkt en gesponnen tot natuurlijke ongeverfde garens en eveneens met de hand geweven tot prachtige stoffen waarvan Studio EVA D. unieke kledingstukken creëert. Dit gebeurt allemaal in de eigen studio. De collectie van hollandse bodem krijgt de naam + en wordt in de loop van 2022 gepresenteerd en is alleen verkrijgbaar bij Studio EVA D.

Een mooi uitgangspunt zo met het einde van het jaar in zicht: de SS’22 collectie van Studio EVA D. staat voor de ontwerper namelijk letterlijk voor een nieuw begin, omdat ze even de liefde voor het vak dreigde te verliezen door alle uitdagingen van de afgelopen tijd. De luchtige kledingstukken in verschillende wit tinten verwijzen naar het plattelandsleven, zij het uit verschillende windstreken. Samen vormen deze stukken een collectie, een ode aan vrijheid. Vrijheid om te zijn wie je bent en te dragen wat je wil. Zonder grenzen of beperkingen, gemaakt om lang mee te gaan en met alle ruimte voor eigen interpretatie.

Beeld: Studio EVA D.

AW’21 essentials van warme wol, eco katoen en zijde

Nu het einde van het jaar in zicht is en de temperaturen dalen verlangt iedereen naar kleding dat je warm houdt tijdens de gure dagen. Voor winter 2021 biedt Studio EVA D. prachtige essentials van warme wol, oversized sweaters van eco katoen en comfortabele joggers van zijde waarmee je voor de dag kunt komen.

De genderneutrale kledingstukken zijn uitgevoerd in een neutraal winters kleurenpalet. Dankzij het tijdloze design en hoogwaardige materialen zijn de kledingstukken eindeloos te combineren met eerder uitgebrachte stukken en collecties die nog uitkomen. Het zijn van die kledingstukken waar je je gewoon zo goed in voelt dat je ze nooit meer uit wilt doen. En dat niet alleen, je levert hiermee een positieve bijdrage aan verduurzaming van de mode-industrie.

Naast de kledinglijn is er ook een collectie handgemaakte tassen verkrijgbaar waarin duidelijk de signatuur van het merk naar voren komt. De lederen tassen zijn stuk voor stuk praktisch, minimalistisch en gemaakt om een leven lang mee te gaan.