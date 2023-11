Duurzame mode: &Co's innovatieve reis in stijl en verantwoordelijkheid

Wat we doen, doen we al jaren met veel passie. Echter veranderd de wereld en maatschappij ook door de jaren heen. Daarom is duurzaamheid bij ons een belangrijke pijler van het bedrijf. Van draad tot maat: wij zorgen ervoor dat wij op alle redelijkerwijs mogelijke manieren bijdragen aan een duurzamer product zodat onze klanten met trots ons merk kunnen dragen.

MATERIALEN

Onze 'PURE NATURAL' collectie is het resultaat van een zorgvuldige selectie van materialen, zoals natuurlijke viscose, katoen en modal. Deze stoffen voelen niet alleen fijn aan op de huid, maar benadrukken ook op sublieme wijze de vrouwelijke pasvorm. Daarnaast ademen ze met je mee, waardoor comfort en stijl naadloos samenkomen.

Een van onze echte kenmerken is de 'Sustainable Travel Quality'. De stof is speciaal ontwikkeld in samenwerking met technici in Turkije met als doel duurzaamheid. De travelstof van &Co combineert duurzaamheid met superieur comfort. Daarnaast is het ook mega easy-care: het kreukt niet, de stof wordt niet statisch, pluist niet en is snel droog na het wassen en de TRVL stof is zeer slijtvast en gaat jaren mee.

Ook naar de toekomst toe zullen wij op zoek blijven naar mooie verassende en vernieuwende materialen die voldoende sustainable en future proof zijn.

Credits: &Co

LOGISTIEK & PRODUCTIE

Onze toewijding aan duurzaamheid gaat veel verder dan de keuze van materialen alleen. Bij &Co hebben streven we er ook naar om de logistieke bewegingen tot een minimum te beperken. De volledige ontwikkeling van onze collectie vindt plaats in Nederland, onze productie is geworteld in Europa.

Geen onnodig heen-en-weer gereis en geen lange reizen naar het Verre Oosten, maar productie dicht bij huis. De ateliers van &Co zijn geïntegreerd in het bedrijf, alle dagelijkse communicatie is digitaal waardoor het reizen tot het minimum wordt beperkt. Door de bestaande nauwe band (samenwerking van reeds 25 jaar) met de ateliers is er ook een goede controle op de duurzaamheid binnen de gehele productieketen.

Credits: &Co

SAMEN STERK

Onze duurzame producten benadrukken wij door het &Co planet-friendly logo, een herkenbaar symbool van onze inzet voor een modebewuste en ecologisch verantwoorde levensstijl.

Bij &Co geloven we in de kracht van mode met een dosis gezond verstand. Daarvoor moeten we ook kritisch blijven kijken. Wat vindt de klant belangrijk, hoe houden we de producten betaalbaar voor B2B en B2C en hoe dragen we alsnog ons steentje bij aan de planeet? Door in te luisteren naar elkaar komen we verder, daar zetten wij dan natuurlijk ook op in. We zullen ernaar blijven streven om te blijven ontwikkelen in onze duurzame benadering, door in gesprek te gaan met elkaar.

Credits: &Co