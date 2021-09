Duurzame sneakers schudden de schoenenmarkt op

Een nieuw tijdperk van duurzaam schoeisel schudt de sneakermarkt wakker met innovatieve stoffen, circulaire productie en hoogstaand vakmanschap.

Wayz, een Portugees schoenenmerk uit Porto, maakt sneakers met uitsluitend lokale producenten en ethische fabrieken die eco-materialen inkopen. Het merk, dat staat voor Wave At Your Zest for Life, is volledig transparant over hoe zijn producten worden gemaakt, door wie, waar en met wat.

Reef, een bedrijf dat vooral bekend is om zijn strandvriendelijke sandalen, brengt een biosandaal op de markt die is gemaakt van een voetbed van hernieuwbaar suikerriet en leer dat is ingekocht bij leerlooierijen die door de Leather Working Group met goud of zilver zijn bekroond. De sandaal is eind augustus gelanceerd op de e-commerce websites.

Onlangs geopend: Nederland is de afgelopen tijd twee duurzame sneakerstores rijker geworden. In maart dit jaar opende Mercer zijn allereerste brandstore aan de Ferdinand Bolstraat te Amsterdam. Mercer maakt sneakers van ananasleer, druivenleer of traditioneel leer maar met een duurzaamheidscertificaat. Vandaag opent in Amsterdam de Green Sneaker Store geopend, een flagshipstore van ACBC (Anything Can Be Changed). De winkel strijkt neer op de Wolvenstraat. Buiten de sneakers van het Italiaanse merk ACBC zijn uitsluitend duurzaam geproduceerde sneakers te koop van zeventien andere merken zoals Missoni en Love Moschino. “Van de zool van kurk tot aan de veters van juten zakken: alle schoenen zijn gemaakt van gerecyclede producten," vertelt Tim de Bruïne aan Het Parool.

Clarks, leverancier van de originele desert boot, heeft een veganistische versie van haar klassieke schoenen uitgebracht, waaronder de iconische Wallabee stijl die is voorzien van veganistisch-vriendelijk bovendeel, voeringen, en natuurlijke rubber crêpe zolen. Het materiaal is bedoeld om suède na te bootsen, maar met aanzienlijk minder impact op het milieu.

Sinds de pandemie zijn de prioriteiten van de consument verschoven

Outdoorstijlen, duurzaam vervaardigde producten en de vraag naar ethische sneakers zijn allemaal gestegen sinds het begin van 2021, vooral op de markt voor herenschoenen.

Kodiak, een 110 jaar oud Canadees schoenenmerk, is het eerste schoenenbedrijf dat PrimaLoft PURE-isolatie gebruikt, waarbij PURE staat voor 'Produced Using Reduced Emissions'. De schoenen worden gemaakt van 100 procent na consumptie gerecycled PET-plastic, dat de koolstofuitstoot met ten minste 48 procent vermindert.

Koio, een bedrijf dat in Italië produceert, wil 's werelds eerste regeneratieve luxe schoenenmerk zijn, door zijn leer te betrekken van regeneratief beheerde boerderijen, waarvan is bewezen dat ze helpen de effecten van klimaatverandering te vertragen en zelfs om te keren.

De uitdagingen van schoeisel op het gebied van duurzaamheid

Veel looierijen gebruiken giftige looistoffen die weglekken in het afvalwater. Zolen en voeringen worden vaak geproduceerd met plastic onderdelen van nieuwe, op fossiele brandstoffen gebaseerde materialen. Trimmings worden vaak weggegooid die het resultaat zijn van het schimmel-injectieproces.

Net als fast fashion betekent goedkoop geproduceerd schoeisel dat schoenen van lage kwaliteit worden gemaakt, met als gevolg een kortere productlevensduur van de schoenen.

In 2020 werd de totale omzet van de wereldmarkt voor sneakers geschat op ongeveer 70 miljard dollar (60 miljard euro) en de prognose was dat deze in 2025 een waarde van 102 miljard dollar (87 miljard euro) zou bereiken. (Bron: Statista.)

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.