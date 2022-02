Duurzame wol, wat is dat eigenlijk?

In de Fashion branche heeft iedereen tegenwoordig de mond vol van duurzaamheid. Vaak gaat het dan om de inzet van duurzame materialen, het type veredelingsproces of de condities waaronder de producten gemaakt worden. Maar zodra het over materialen gaat die van dieren afkomstig zijn, zoals leder of wol, is de vraag natuurlijk ook relevant hoe duurzaam het product is in termen van dierenwelzijn.

Bij duurzame wol, is het dus belangrijk om te weten onder welke omstandigheden de dieren leven of geleefd hebben en of op duurzame wijze wordt omgegaan met het land waarop de dieren grazen. Pas als daar aan strikte eisen wordt voldaan, kan je een wollen product ook echt duurzaam noemen. Ook is het van wezenlijk belang dat uit een onafhankelijke productcertificering de duurzaamheid blijkt. Dat geeft vertrouwen en zekerheid aan de consument dat het betreffende product ook echt duurzaam is. Het “Responsible Wool Certificaat” (RWS), is dat certificaat.

De RWS standaard vereist dat iedere fase van het productieproces wordt gecertificeerd op basis van de “Content Claim Standard”(CCS), een certificeringsmethode op basis van het “chain of custody” principe, waarbij de grondstoffenstroom in iedere fase van het productieproces wordt gevolgd vanaf de bron tot aan het eindproduct. De certificering start bij de boer en eindigt bij het merk die de collectie op de markt brengt. Hiermee is RWS een echte ketencertificering en geeft het consumenten inzicht en transparantie in de herkomst van producten en de zekerheid dat iedere stap in het productieproces is beoordeeld door een onafhankelijke partij.

Een RWS-certificaat mag alleen gevoerd worden op producten die 100% RWS gecertificeerde wol bevatten en is daarmee de enige erkende internationale duurzame kwaliteitsstandaard die toeziet op het dierenwelzijn in de productieketen van wollen kleding.

Beeld: Profuomo, eigendom van het merk.

Profuomo heeft als één van de eerste Nederlandse modemerken een volledige RWS-certificering voor haar Merino-wollen knitwear collectie.

Voor de retailer biedt de RWS-certificering een extra verkoopargument. Consumenten worden steeds kritischer en hechten steeds meer waarde aan duurzame kleding. Met het Merino wol programma van Profuomo heeft de retailer hiermee een unique selling point in handen. Het product kan bovendien gewoon op het wolprogramma in de wasmachine gewassen worden op 30°C.

Profuomo staat voor Timeless Comfort en heeft daarmee duurzaamheid hoog op de agenda staan. Het merk heeft als doel om in 2025, 100% procent van de katoen-, wol- en lederwaren collectie geheel duurzaam en gecertificeerd te produceren.