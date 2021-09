Al meer dan zes jaar verrast DWRS label, ieder seizoen weer, vele vrouwen met nieuwe collecties. Het assortiment is breed genoeg voor iedere vrouw om te slagen. Het kleurenpallet varieert van verschillende natuurlijke beige tinten naar felle metallic kleuren. Ook wordt er gespeeld met uiteenlopende materialen, zoals suède, canvas, leer en metallics. Je kunt combinaties van de meest originele kleuren en materialen in de collecties verwachten.

Het bedrijf is zes jaar geleden opgestart op een zolderkamertje door twee creatieve meiden met een passie voor schoenen. De naam zegt het al, het merk is dwars en eigenwijs, anders dan andere schoenmerken. Dit bleef niet onopgemerkt door klanten, al snel begon het balletje te rollen. Het eerste kantoor met showroom werd geopend in Waalwijk, de schoenenstad van Nederland. Dit kantoor waren de meiden van DWRS al snel ontgroeid, daarom zijn ze nu te vinden in het huidige pand op de Grotestraat 202 in Waalwijk.

Met 300 verkooppunten verdeeld in Nederland, België en Duitsland is het bedrijf de afgelopen jaren hard gegroeid. Naast schoenen verkoopt het bedrijf ook tassen en accessoires. Wat DWRS label in de toekomst voor plannen heeft, blijft nog een verrassing. Een ding is zeker, het wordt zeker niet saai!