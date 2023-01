DWRS SS23 - It's all about colour and happy vibes!

De eerste items van het SS23 seizoen zijn uitgeleverd en kleur is iets wat niet te missen is in de collectie van DWRS. Waanzinnige sneakers in zowel diverse kleuren als materialen zijn te zien. Van glitter tot teddy tot metallics. Zelfs terry (badstof) is dit seizoen een nieuw materiaal wat terug te vinden is. Een ding is zeker: kleur en happy vibes is iets wat je in deze collectie zeker terug gaat zien.

DWRS label is een schoenenlabel voor vrouwen wat inspeelt op de trends. Westernlaarzen, sneakers, hakjes en nog veel meer verschillende soorten schoenen worden ieder seizoen weer gelanceerd in een nieuw jasje. Bekende modellen komen terug, maar ook ieder seizoen zijn er nieuwe modellen waarmee DWRS de markt op komt. Vorig jaar speelde de trend roze en groen al een grote rol, maar aankomend seizoen zijn alle felle kleuren van de partij. Zo is er in de collectie voor ieder wel wat wils.

Beeld: DWRS

Beeld: DWRS

Opvallend zijn dit seizoen de fantastische sneakers. Kleurenthema’s of een combinatie van alle kleuren in één schoen. Het is allemaal terug te vinden in de nieuwe collectie. Zoals eerder benoemd is er ook een nieuw materiaal toegevoegd, namelijk terry. Een heerlijke zachte badstof die in allerlei kleuren terug te vinden is op de sneakers. Een nieuwe trend waar DWRS op inspeelt. Ook het materiaal scuba is dit seizoen weer terug te zien. Al met al een enorm kleurrijke en over de top collectie tot nu toe. Wij kunnen niet wachten op wat er nog meer aan komt.