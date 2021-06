E-tailer Mytheresa en tweedehands platform Vestiaire Collective gaan samenwerking aan

Luxe e-tailer Mytheresa heeft de handen ineen geslagen met tweedehands platform Vestiaire Collective en lanceert een nieuwe tweedehands mode service.

De samenwerking zorgt ervoor dat Mytheresa klanten via een speciale website hun items kunnen verkopen. De verkoop zal afgehandeld worden door Vestiaire Collective, aldus het persbericht van beide partijen.

De service zal in eerste instantie beschikbaar zijn voor Mytheresa’s Europese klanten waarbij ze tweedehands handtassen kunnen kopen van ongeveer twintig luxe modemerken.

Aan het einde van 2021 moet het aanbod zijn uitgebreid naar alle productcategorieën, meer merken en moet het voor alle klanten beschikbaar zijn.

Mytheresa CEO Michael Kliger omschrijft de samenwerking als ‘innovatief en uniek’ in het persbericht. Ook zal het helpen ‘om verandering in de mode-industrie te stimuleren door circulariteit in ons businessmodel te verwerken’, aldus de CEO. “We zien enorme potentie voor het programma en kunnen niet wachten om het uit te breiden de komende maanden.”

“We zullen de stem van resale blijven versterken als een belangrijk onderdeel voor het bereiken van een duurzaam modesysteem,” aldus mede-oprichter van Vestiaire Collective Fanny Moizant in het persbericht. “We zullen blijven samenwerken met merken en retailers om hun klanten aan te moedigen circulaire mode te omarmen door items door te verkopen die ze niet meer dragen.”