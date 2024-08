Ebay lanceert Pre-Loved Fashion Week in Londen en New York

Het e-commerce- en wederverkoopplatform Ebay gaat in september de eerste Pre-Loved Fashion Week organiseren, in samenwerking met de Council of Fashion Designers of America (CFDA) en de British Fashion Council (BFC). Dit initiatief, met live modeshows in New York en Londen, wil inspelen op de groeiende vraag naar tweedehands luxegoederen en circulaire mode.

De evenementen genaamd 'Endless Runway' zullen tweedehands designerstukken van merken als Khaite, Off-White, Christopher Kane en Simone Rocha tentoonstellen. Deze shows gaan vooraf aan de officiële modeweken van lente/zomer 2025 in beide steden, waarmee Ebay strategisch gezien vooroploopt in het gesprek over duurzame mode.

Kirsty Keoghan, algemeen directeur mode bij Ebay, zegt het volgende over de rol van het bedrijf bij het promoten van duurzame mode: "We staan ​​op het grootste podium in de modewereld en laten zien dat authentieke designermode niet onbereikbaar hoeft te zijn."

Deze stap komt op een moment dat de markt voor tweedehands luxegoederen blijft groeien. In 2023 werden er wereldwijd bijna 50 miljard dollar (45,1 miljard euro) aan tweedehands luxeartikelen verkocht. Volgens Ebay bestaat het bruto handelsvolume nu voor 40 procent uit tweedehands en opgeknapte artikelen. Dit wijst op een aanzienlijke verschuiving in de voorkeuren van consumenten richting duurzamere winkelgewoonten.

Het initiatief sluit ook aan bij bredere trends in de industrie, aangezien modeweken steeds meer worstelen met duurzaamheidskwesties. Caroline Rush, CEO van de British Fashion Council, merkt op dat de Endless Runway-catwalk "nieuw leven zal inblazen in archiefstukken en tegelijkertijd de modeweek toegankelijk zal maken voor een breder publiek."

Door gebruik te maken van zijn digitale platform en samenwerking met invloedrijke modeorganisaties, positioneert Ebay zichzelf om een ​​groter deel van de groeiende circulaire modemarkt te veroveren. Het succes van deze onderneming zou potentieel de manier waarop traditionele modeweken omgaan met duurzaamheid en toegankelijkheid kunnen veranderen, terwijl het ook luxemerken uitdaagt om hun benadering van de tweedehandsmarkt te heroverwegen.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.uk. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.