Ecco Leather lanceert nieuw technisch leder

Ecco Leather, een divisie van de Deense schoenenfabrikant Ecco, heeft via zijn platform EL3 een nieuw innovatief materiaal onthuld dat leer herdefinieert "als een materiaal dat in staat is te ademen, te reageren en te presteren".

De collectie, die de naam 'Motion 2.0' meekreeg, combineert de fijnste lichtgewicht ledersoorten met innovatieve technische prestaties om een materiaal aan te bieden dat geschikt is voor functionele kleding in sportkleding, maar ook voor prêt-à-porter.

Ecco Group chief executive, Panos Mytaros, zei in het persbericht: "Motion 2.0 combineert technieken die uniek zijn voor Ecco Leather, zoals FSDX - het samensmelten van leer met geselecteerde materialen - en wassen. Dit nieuwe materiaal is ademend, temperatuurregulerend, delicaat en toch sterk."

Mytaros voegt daaraan toe dat Motion 2.0 "perfect past bij de huidige markteisen van zowel high-end sportkleding als prêt-à-porter merken".

Om een lichtgewicht en sterk leer te creëren dat bestand is tegen veel slijtage, heeft Ecco lichtgewicht leer versmolten met een lichtgewicht ripstop om een FSDX gewassen ripstop ultra mat te produceren met een "compromisloze duurzaamheid".

Terwijl de combinatie van FSDX gewassen met licht katoen een "natuurlijk, zacht, drapey" materiaal oplevert dat luxe comfort naar een nieuw niveau brengt, met een casual en ontspannen uitstraling, en leer versmolten met nubuckwol zorgt voor "uitzonderlijke esthetiek en krachtige prestatie-eigenschappen," zoals temperatuurbeheersing en comfort.

De collectie omvat ook een FSDX Memory Foam Semi-Shine WP, dat door zijn vermogen om gewicht en druk gelijkmatig te verdelen garant staat voor comfort en een ongewoon hoge energieabsorptie, terwijl het toch zacht en plooibaar blijft. Door deze eigenschappen te combineren met leder ontstaat een "uberzacht en sponzig leder," dat bij aanraking zacht wegzakt en daarna langzaam zijn oorspronkelijke vorm en gedaante weer aanneemt. Dit waterdichte leer heeft ook de potentie om een leven lang mee te gaan, legt Ecco uit.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.