Eco-Chic: Hoe Bootstock duurzaamheid en stijl combineert in cowboylaarzen

In het hart van de Nederlandse mode-industrie heeft het merk Bootstock, opgericht in 2020 in Rotterdam, een unieke positie verworven. Met een specialisatie in kwalitatieve cowboylaarzen, biedt Bootstock een combinatie van stijl en duurzaamheid die het merk onderscheidend maakt. Hun reis begon met het streven naar de perfecte cowboylaarzen voor kinderen en heeft geleid tot een breed scala aan cowboylaarzen voor alle leeftijden.

Duurzaamheidsstrategie

Bootstock streeft ernaar om laarzen te produceren met respect voor mens en natuur. Het merk vermijdt overproductie en kiest voor kleine, tijdloze collecties die vervaardigd worden onder goede arbeidsomstandigheden en met productiemethoden die de ecologische voetafdruk minimaliseren. Met ateliers in India en Portugal werkt Bootstock samen met lokale leveranciers, waarbij materialen zo veel mogelijk lokaal worden ingekocht. Dit helpt bij het verminderen van transport, doorlooptijd en luchtvervuiling.

Fabriek in India

Bootstock ondersteunt het voedselprogramma in hun fabriek in India. Een nauwe band met de werknemers en een levenslange toewijding aan hun welzijn is erg belangrijk in deze fabriek. Alle werknemers krijgen warm, vers gekookt eten tussen de middag en regelmatige medische controles om ervoor te zorgen dat alle werknemers gezond en fit zijn. Dit geldt niet alleen voor de werknemers, maar voor het hele gezin. De visie van hun fabriek in India is: "als de werknemers gelukkig zijn en zich geen zorgen hoeven te maken over eten of de gezondheid van hun gezin, dan zal dat terug te zien zijn in de kwaliteit van het eindproduct".

Milieuvriendelijke materialen en certificeringen

Alle leer voor de Bootstock laarzen wordt verkregen van gecertificeerde leerlooierijen die een milieuvriendelijk proces hanteren. De fabrieken zijn gecertificeerd met onder andere ISO 45001 voor gezondheid en veiligheid op het werk, en het Leather Working Group-certificaat, wat aantoont dat Bootstock zich inzet voor duurzame en milieuvriendelijke bedrijfspraktijken in de leerindustrie. Daarnaast worden Bootstock laarzen getest door het laboratorium Bureau Veritas, en voldoen alle producten aan de REACH-normen, wat staat voor de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen in de EU.

Toekomstvisie

Bootstock's inzet voor duurzaamheid toont aan hoe mode en milieubewustzijn hand in hand kunnen gaan. Het merk zet een nieuwe standaard in de industrie en laat zien dat stijlvolle producten ook verantwoordelijk en duurzaam kunnen zijn. Het streven van Bootstock is niet alleen om de impact op het milieu te minimaliseren, maar ook om bewustzijn te creëren over duurzame productieprocessen binnen de mode-industrie.

Met een uitbreiding van hun assortiment en een nieuwe collectie die gepland staat voor lancering in de zomer van 2024, blijft Bootstock innoveren binnen de wereld van duurzame mode.