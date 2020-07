Ecoalf introduceert kleding die ‘luchtvervuiling en transmissie van ziektes tegengaat’

Spaans merk Ecoalf gaat weer een stap verder met de innovaties. Het merk lanceert namelijk kledingstukken die zijn behandeld met een techniek die luchtvervuiling en de overdracht van ziektes tegengaat, zo meldt het in een persbericht.

Ecoalf maakt gebruik van Pureti technologie. De techniek wordt gebruikt in jassen, schoenen, rugzakken en hoeden. De bekendmaking is op zijn minst opmerkelijk. Items die luchtvervuiling tegengaan en de overdracht van ziektes tegen kan gaan? De technologie werkt door middel van een chemisch proces genaamd ‘photocatalysis’ zo is te lezen in het persbericht. Dit proces wordt geactiveerd door ‘de energie van licht’.

Ecoalf meldt dat de techniek die verwerkt wordt in een kledingstuk luchtvervuiling met 40 procent kan verminderen. De techniek haalt volgens het bericht diverse verontreinigende stoffen uit de lucht zoals stikstofdioxide en zwaveloxiden.