Ecolife by Belda Lloréns, naar het oneindige en daar voorbij met E*GEC

Het volledig klimaatneutrale Belda Lloréns, waar altijd die extra stap wordt gezet, waar aan de circulaire economie wordt gewerkt en verrassend innoverende textielproducten worden gemaakt, presenteert het nieuwe E*GEC® by Ecolife, een meer dan duurzaam, regeneratief garen uit 50% Good Earth Cotton® en 50% gerecycled katoen of Tencel®.

Eén van deze bestanddelen, Good Earth Cotton®, is het eerste klimaatpositieve katoen op aarde en is gebaseerd op moderne regeneratieve landbouwmethoden.

De voornaamste kenmerken zijn:

· Koolstofopslag

· Verrijking van de grond

· Doeltreffende gewasrotatie

· Nauwkeurige aanplant

· Minimale grondbewerking

· Efficiënt watergebruik

Per baal katoen wordt 335 kg koolstof vastgelegd, wordt gemiddeld 20% minder water gebruikt dan bij de conventionele katoenteelt en wordt jaarlijks 5% energie bespaard. Bij het telen van het katoen wordt meer CO2 opgenomen dan wordt uitgestoten, en bovendien wordt dit gecontroleerd en gecertificeerd.

Dit alles, in combinatie met het gerecyclede katoen of Tencel® dat de andere 50% uitmaakt, maakt E*GEC tot één van de meest duurzame katoengarens ter wereld.

E*GEC by Ecolife is ook traceerbaar dankzij FibreTrace®, de technologie waarmee men in realtime elke schakel van de leveringsketen kan volgen, van de eerste grondstoffen via de vezels en garen tot aan de eindgebruiker.

Dit zorgvuldige proces vanaf het eerste begin van het product, en de transparantie die zorgt voor de traceerbaarheid, de klimaatneutraliteit van Belda Lloréns en alle inspanningen op het gebied van kwaliteit, innovatie en duurzaamheid, maken van E*GEC by Ecolife een uniek product voor de nieuwste duurzame mode- en wooncollecties.

Ecolife staat al lang bekend om de productie van gerecyclede en duurzame garens zoals de bestsellers E*BestCotton, E*Cotton, E*PolyCot en E*Viscose of het allernieuwste product met hennepvezels E*Hemp.