Ecolife Yarns, het duurzame garenmerk dat erin is geslaagd om in recordtijd een ‘ingredient brand’ te worden

Met een onberispelijke strategie en de visie en inzet van een uitstekend team is Belda Lloréns erin geslaagd om met open armen te worden ontvangen door de modesector.

Zo’n twee jaar geleden wilde Belda Lloréns zijn producten een impuls geven onder de merknaam Ecolife Yarns. Het bedrijf werkte al zestig jaar met gerecyclede garens en ze vonden het tijd om de grote waarde ervan te versterken door middel van een goede strategie en communicatie. Vanaf dat moment is het bedrijf begonnen aan een niet te stoppen traject met een duidelijk doel: Ecolife omzetten in een levensfilosofie en erin slagen om van hun product en hun label een referentie te maken te midden van de beste merken in de textielsector.

Door voortdurend in te zetten op duurzaamheid, het uiterst geringe gebruik van water, energie en plastic en de bijna afwezige uitstoot van CO2, evenals op het talent binnen en buiten het bedrijf, hebben ze in een zeer korte tijd een kwalitatieve en kwantitatieve sprong voorwaarts gemaakt met het resultaat dat ze deze maanden aanwezig zullen zijn in de collecties van merken als Ganni, El Ganso, H&M, Balenciaga, Obey, Inditex, Ikea en El Corte Inglés en nog vele andere.

Ze zijn momenteel volop betrokken bij verschillende internationale projecten en zijn bezig met de voorbereidingen van hun nieuwe Ecolife Black Edition-label voor de premium-sector met exclusieve materialen en unieke kleuren gericht op deze marktniche.

Ecolife van Belda Lloréns heeft een lange geschiedenis, maar is vooral bezig met een niet te stoppen opmars om een grote rol te gaan spelen in het heden en de toekomst van duurzaamheid in de textielsector, aangezien de onderneming een maatstaf en garantie is voor gerecyclede en duurzame producten van hoge kwaliteit.

Hun innovatieve gerecyclede garens en een service die 360° om de circulaire economie draait, vormen de basis van een grote beweging die rond het merk, zijn partners en klanten is ontstaan: de Ecolife- of E*movement, die beoogt om op transparante wijze iedereen die betrokken is bij de cyclus, samen te brengen. Belda Lloréns wil het systeem vanaf de eerste ideevorming, via recycling, genereren van vezels, fabricage van garens en stoffen tot aan de eindcollectie volledig veranderen. Het wil op die manier het geproduceerde textiel vele levens geven en werken aan een wereldwijd project dat samengaat met de corporatieve duurzaamheid van de onderneming