Ecolife Yarns® versterkt merkpositie in de textielindustrie

Als je wil dat je collecties staan voor duurzaamheid, innovatie en kwaliteit, met de beste certificeringen en maximale besparingen op water, CO2, energie, chemicaliën en kunststoffen, dan is Ecolife Yarns® ongetwijfeld de beste bondgenoot.

Ecolife Yarns® staat tegenwoordig in de textielsector bekend als essentiële partner voor merken die zich inzetten voor een duurzame toekomst, zowel bij het gebruik van nieuwe gerecyclede garens als bij de uitvoering van circulaire projecten.

Hoewel het bedrijf Belda Llorens® al vijfenzestig jaar ervaring heeft in de textielsector, is het duurzame garenmerk Ecolife Yarns® ontstaan in 2019. De merkpositionering is ondertussen op spectaculaire wijze verbeterd en doorgedrongen in de verschillende internationale markten waar het merk actief is. Het doel van het merk is om in de textielsector het voortouw te nemen bij de overgang naar een duurzame, circulaire deeleconomie die gericht is op mensen, de planeet en nieuwe generaties. Met een alomvattende strategie die gericht is op dit doel en met een wereldwijde activering die invloed heeft op alles wat het bedrijf doet (innovatie, producten, toegepaste technologieën, public relations, communicatie, marketing, design, cultuur en duurzaamheid), is Ecolife Yarns® er in recordtijd in geslaagd aanwezig te zijn in de collecties van de beste mode- en woonmerken ter wereld.

Ons doel is om in de textielsector het voortouw te nemen bij de overgang naar een duurzame, circulaire deeleconomie die gericht is op mensen, de planeet en nieuwe generaties Francisco Mataix, Uitvoerend directeur

Beeld: Eco*Life Yarns by Belda Llorens

De gerecyclede garens die onder Ecolife By Belda Llorens en haar E*-lijn worden verkocht zijn al bekend bij zowel industriële als eindmerken. De bestsellers zijn:

E*BestCotton, het meest duurzame gekleurde katoen op de markt, 50% biologisch katoen en 50% gerecycled gekleurd katoen zonder toegevoegde kleurstoffen.

E*Cotton, met 60% gerecycled katoen en 40% BCI-katoen.

E*GEC is een regeneratief garen dat meer CO2 absorbeert dan het uitstoot, met 50% Good Earth Cotton + 50% gerecycled katoen of 50% Tencel.

E*Denim, 50% biologisch katoen + 50% gerecycled katoen en post-consumer denim, 4 kleuren waarvan 3 zonder toegevoegde kleurstoffen, aangezien de kleur afkomstig is van post- consumer gerecycled denim.

E*PolyCot, het meest duurzame 100% gerecyclede garen op de markt met 50% gerecycled katoen en 50% gerecycled PET-polyester.

E*Viscose is de enige GRS- en FSC-gecertificeerde viscose, met 20% gerecyclede viscose en 80% EcoVero®-viscose.

En andere producten zoals E*Hemp, E*Soft&Fresh, E*Woolcel of E*Polyester.

Beeld: Hilo E*Denim voor jeans

Belda Llorens® is ook al meerdere jaren sterk betrokken bij circulaire projecten, en heeft uitgebreide ervaring opgedaan in dit soort ontwikkeling samen met recyclingpartners, wevers en merken die besloten hebben om zich in te zetten voor een duurzamere toekomst. Een aantal van deze projecten zijn uitgevoerd voor bedrijven als Ternua Group, Ilunion, Albini Group, Albiate 1830, Kering Group, Impetus, Zara Home, Weturn, Inup Home, Linas, Desigual, Tissages de Charlieu en nog veel meer.