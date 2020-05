Edwin Belt: ‘Een persoonlijke benadering van de consument is belangrijk’

FashionUnited stelt wekelijks op vrijdag virtuele vragen aan modeprofessionals om te laten zien hoe zij omgaan met de coronacrisis. Hoe ziet hun werk eruit ten tijde van de pandemie, en waar houden ze zich mee bezig? Deze week is Edwin Belt, Branchespecialist Mode bij INretail, aan het woord.

Hoe ziet je werk er momenteel uit?

Het werk staat eigenlijk op z’n kop. Aan veel zaken zit nu een andere dimensie. Ons werk als brancheorganisatie is om de branche inzicht te geven in de ontwikkelingen, zeker nu. Retailers bellen ons op met vragen over hoe ze kunnen omgaan met de coronacrisis. We bieden ze daarin inzicht en handvatten, maar we kunnen ze ook helpen met onder andere juridische kwesties. Daarnaast zijn we samen met de vakbonden medeverantwoordelijk voor de CAO. Zo zagen we dat er in de CAO ruimte was om het uitbetalen van het vakantiegeld met een maand uit te stellen. Nu zie je heel goed wat we als brancheorganisatie doen en hoe krachtig ons netwerk is om zaken voor elkaar te krijgen.

Verder zie ik dat ondernemers actief en creatief bezig zijn om toch te kunnen ondernemen. Zo hebben retailers de personal shopper ingevoerd, maar een andere creatieve vorm van klantcontact is de verrassingsbox. Ook zijn er ondernemers die tegoedbonnen uitgeven waarvoor consumenten later iets extra’s terugkrijgen en ook social media wordt ingezet om klanten op afstand te omarmen.

Waar houd je je nu mee bezig en waarom?

Samen met Modint en onderzoeksbureau Q&A zijn we onlangs gestart met een whitepaper, waarvoor verschillende ondernemers, producenten en leveranciers al een vragenlijst hebben ingevuld. We hopen hier goede informatie uit te krijgen voordat het beursseizoen straks weer start. Het whitepaper blijft zich ontwikkelen, net als de huidige tijd, en het is slechts een eerste stap in het stimuleren van ontwikkeling in de branche. Uiteindelijk hopen we dat er verbeterde businessmodellen volgen uit dit onderzoek.

Ikzelf ben met name met innovatie in de branche en ketens bezig. Dit zijn reguliere onderwerpen voor mij, maar nu natuurlijk erg actueel. Ik heb scenario’s opgezet voor de korte, middellange en lange termijn. Daarbij kijken we naar oplossingen voor ondernemers, bijvoorbeeld hoe ze verder moeten nu veel inkomsten uitblijven en hoe ze om moeten gaan met de nieuwe collecties die eraan komen. Op dit gebied ben ik nu bezig met de voorbereiding van een webinar, over de onderwerpen liquiditeit en inkoop. De meest recente stap is dat we aan de ministeries hebben gevraagd om een sectorale aanpak om te helpen de branche levendig te houden.

Daarnaast houd ik me bezig met drie onderwerpen: digitalisering, ondernemerschap en duurzaam inkoopbeleid. Daarbij gaat het onder andere over de vraag hoe je je kan blijven ontwikkelen als ondernemer. Een belangrijk punt daarbij is hoe winkelautomatisering efficiënt kan worden ingezet. Ook zien we dat consumenten in de winkels niet altijd direct vragen naar duurzame producten, maar hier wel degelijk behoefte aan hebben als je kijkt naar bijvoorbeeld klikgedrag op het internet. We willen ondernemers meenemen in het maatschappelijk verantwoord ondernemen, en ik help ze hierbij door ze middels een stappenplan te wijzen op manieren om duurzaamheid op te nemen in de bedrijfsvoering.

Wat is je blik op de nabije toekomst?

Ik zie een enorme uitdaging in de beperkingen van de anderhalve meter-economie. De drukte in de winkelstraten neemt toe, maar dat is natuurlijk een groot risico, en dat terwijl winkelen een leuk uitje zou moeten zijn. Door de maatregelen zie je een soort scheefgroei binnen ondernemingen. Ze hebben nog steeds de vaste kosten, maar ze moeten kostenverhogende maatregelen invoeren terwijl de omzetten niet zo snel hoger worden. Dus de omzet en kosten staan niet in verhouding, waardoor velen schulden opbouwen. Ook zal er op enig moment een uitverkoop komen, waardoor de drukte nog meer toe zal nemen. Daarnaast is er op het gebied van inkoop van nieuwe collecties een probleem. De beurzen gaan niet door, dus waar kunnen ondernemers inspiratie op doen? En hoe weten ze hoeveel ze moeten inkopen? De toekomst is onzeker, dus ondernemers kunnen nu niet voorspellen hoeveel ze nodig zullen hebben. Dit komt in de eerdergenoemde webinar aan bod. De onzekerheid is misschien wel het grootste probleem van de situatie.

Verder biedt de crisis ook kansen. Het is nu wel bewezen dat een persoonlijke benadering van de consument belangrijk is, omdat je er loyaliteit voor terugkrijgt. Die loyaliteit zie ik als een beloning van het werk dat retailers hebben afgeleverd met betrekking tot aandacht en interesse voor de klant. Deze weg moeten we blijven inslaan en verbeteren. Ook is het cruciaal om duurzamere relaties tussen merken en leveranciers te creëren, deze relaties moeten meer leunen op vertrouwen. We zien dat leveranciers nu bereidwillig zijn met het al dan niet leveren van collecties en met betalingen.

We zagen eerder al dat er veranderingen nodig zijn met betrekking tot de modekalender, dat mode langzamer moet. Deze crisis moeten we benutten om deze kanteling verder in gang te zetten, we moeten de branche helpen om efficiënter en duurzamer en uiteindelijk sneller te gaan werken. We moeten ervoor zorgen dat merken sneller kunnen leveren en dat er minder geld komt vast te zitten in voorraad, zodat de modebranche gezonder wordt. Nu is dus ook het moment voor ondernemers om te kijken naar hun merken en leveranciers: wat doen zij aan duurzaamheid? Misschien hebben ondernemers nu iets anders aan hun hoofd, maar consumenten krijgen wel meer behoefte aan duurzaamheid.

Beeld: via Edwin Belt