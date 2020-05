Jan Agelink: ‘Geef een positieve draai aan de coronacrisis’

FashionUnited stelt wekelijks op vrijdag virtuele vragen aan modeprofessionals om te laten zien hoe zij omgaan met de coronacrisis. Hoe ziet hun werk eruit ten tijde van de pandemie, en waar houden ze zich mee bezig? Deze week is Jan Agelink, trend forecaster en eigenaar van Buro Jantrendman, aan het woord.

Hoe ziet je werk er momenteel uit?

Het was best even schokkend dat veel werkzaamheden stil vielen. Mijn werk bestaat voornamelijk uit het geven van trend-presentaties en het spreken met klanten. Die presentaties en afspraken zijn vrij snel geannuleerd, en ook deadlines vielen weg. Het idee is om mijn halfjaarlijkse presentaties via de digitale weg te laten plaatsvinden.

In mijn werk als trend forecaster ben ik ook steeds bezig om te onderzoeken hoe de maatschappij zich ontwikkelt en hoe dit kan worden doorvertaald naar de retail, ontwerp en kleur. Dus ik heb eigenlijk ook een studie kunnen maken van wat er momenteel allemaal gebeurt. Je ondergaat de coronacrisis natuurlijk ook zelf als mens en consument, en ik ben echt onder de indruk van de heftige verhalen die je leest, maar ook van de ondernemingsdrang van klanten. Het is enerzijds ook leerzaam om dit mee te maken, omdat ik kan nadenken over welke inspiratie hieruit kan worden gehaald. Dit kan ik dan weer verwerken tot informatie die ik kan presenteren aan klanten.

Trend forecasters houden de branche een spiegel voor, we laten zien hoe het met de branche gaat. We zeggen al langer dat de koers moet worden verlegd naar meer slow fashion, maar dat er nu ineens zo hard op de rem wordt getrapt, is onwerkelijk. Op zo’n moment zie je wat eerste levensbehoeften zijn, en zelfs ontwerpers roepen nu op tot een modekalender die meer sync loopt met de seizoenen. In mijn ogen moet er op deze manier een positieve draai aan de coronacrisis worden gegeven.

Waar houd je je nu mee bezig en waarom?

Momenteel ben ik bezig met onderzoek doen. De situatie verandert eigenlijk elke dag, en informatie hierover verzamel ik in een document. Die informatie vergaar ik onder andere door nieuwsartikelen te lezen. Ik vind het belangrijk om nu meer praktische informatie te bieden aan klanten. De reden is dat we niet kunnen ontkennen dat we het economisch zwaar gaan krijgen, en dat betekent dat mensen minder te besteden hebben. Het is dus essentieel om te kijken welke producten waardevol en relevant zijn voor consumenten. Waar houden zij zich mee bezig en wat zijn hun prioriteiten? En om op basis daarvan met klanten te kijken hoe waardevol hun producten zijn.

Ik merk dat de persconferenties van premier Mark Rutte steeds een spannend moment zijn voor klanten, omdat zij daar horen wat wel en niet mag. Ik heb respect voor de ondernemingskracht die zij tonen, en voor de manier waarop ze snel reageren op de situatie.

Wat is je blik op de nabije toekomst?

We doen ons best om na te denken over de toekomst, door na te denken over andere productiesystemen, over een meer lokale productie, over hoe je consumenten waar voor hun geld geeft. We zien dat mensen angstiger zijn geworden en dat zien we terug in het kleurbeeld en in de opkomst van ruigere stoffen zoals knitwear. Daar kunnen we vanalles over zeggen, maar uiteindelijk is de situatie erg onzeker. We moeten het per dag bekijken.

Ik vind de solidariteit nu erg belangrijk, de behulpzaamheid van mensen in deze onzekere tijd. Ook hebben mensen nu meer vrije tijd, en ik vind het belangrijk om deze tijd te benutten om meer in jezelf te gaan, meer naar je intuïtie te luisteren.

Lees ook van vorige week vrijdag: Theresa Jentzsch: ‘Nu is het moment om door te pakken met duurzaamheid’

Beeld: via Jan Agelink