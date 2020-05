Theresa Jentzsch: ‘Nu is het moment om door te pakken met duurzaamheid’

FashionUnited stelt wekelijks op vrijdag virtuele vragen aan modeprofessionals om te laten zien hoe zij omgaan met de coronacrisis. Hoe ziet hun werk eruit ten tijde van de pandemie, en waar houden ze zich mee bezig? Deze week is Theresa Jentzsch, oprichtster van vegan tassenmerk Osier, aan het woord.

Hoe ziet je werk er momenteel uit?

Het gaat goed, maar alles is heel anders. Ik werk met een team van vier meiden die verspreid zitten over verschillende landen, met hen blijf ik in contact middels teammeetings via Skype. Die meetings zijn belangrijk, ook om te kijken hoe het met iedereen is op mentaal vlak. Want het is best heftig allemaal. Je merkt ook dat je best snel een switch kunt maken, dat deze manier van werken de nieuwe normaal wordt.

We merken dat het wat betreft sales oké gaat. De eerste twee weken was er een daling, toen moest iedereen denk ik nog beseffen wat er gaande was met de economie. Het merendeel van onze retailpartners verkoopt nog wel online. Osier werd ook verkocht bij een fysieke winkel in New York, ook die heeft alle producten online gezet.

Waar houd je je nu mee bezig en waarom?

90 procent van Osier’s aanbod bestaat uit tassen, en we zijn van plan om in september uit te breiden met kledingstukken. De hele productieketen bevindt zich echter in Italië. Dat is nu het epicentrum van de coronacrisis en ons atelier is dus gesloten. We hebben geluk hier in Nederland, want hier is de situatie goed voor ondernemers. Maar dat is niet het geval in Italië. Dat is best een ding voor ons, omdat we daar werken met kleine bedrijven en ateliers. We hopen dus op september, maar misschien wordt het wel later. We hopen in ieder geval dat de kleine bedrijven daar goed terechtkomen, en we houden wekelijks contact met hen. Er is veel onzekerheid op dit moment, maar we staan niet stil.

Wat is je blik op de nabije toekomst?

We zijn al lang bezig met duurzaamheid, maar ik ben een beetje bang dat de klimaatdoelen nu een plan b worden vanwege de coronacrisis. Ik denk dat het juist nu het moment is om door te pakken op het gebied van duurzaamheid, door het onderwerp op dezelfde manier aan te pakken als de coronacrisis. Ik hoop in ieder geval dat we niet doorgaan zoals we dat deden. Mensen ruimen nu ook hun kledingkast op, dus ze kijken echt naar wat ze belangrijke items vinden en wat niet. Misschien worden ze daardoor bewuster en gaan ze meer aandacht schenken aan kleine ondernemers en tweedehandswinkels.

Verder wordt het voor kleine merken belangrijk om hun stem te laten horen om zo een duidelijke positie te creëren. Door op sociale mediaplatforms actief te zijn en te laten zien waarvoor ze staan, zoals voor duurzaamheid. Dat is een grote kans.

Beeld: via Osier