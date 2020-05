Mart Visser: ‘We denken na over producten die passen in het nu’

FashionUnited stelt wekelijks op vrijdag virtuele vragen aan modeprofessionals om te laten zien hoe zij omgaan met de coronacrisis. Hoe ziet hun werk eruit ten tijde van de pandemie, en waar houden ze zich mee bezig? Deze week is modeontwerper Mart Visser aan het woord.

Hoe ziet je werk er momenteel uit?

Ik heb dertien shows moeten annuleren van zowel de couture als Martvisser.nl, evenals fotoshoots en andere (privé)evenementen. Omdat de voorbereidingen voor deze events niet meer nodig zijn, breng ik veel tijd door in mijn atelier in Amsterdam en op de Veluwe. Bijna het hele online-team werkt vanuit huis, maar het couture-atelier draait gewoon door.

We hebben besloten om de couture ook niet meer te showen, maar om de collectie te integreren in de aankomende wintercollectie. Die beslissing dient als een soort heropvoeding van mijzelf, de branche en consumenten.

Waar houd je je nu mee bezig en waarom?

Momenteel ben ik bezig met stoffen en de kleurprognoses voor volgend jaar. Dat gebeurt op mijn hoofdkantoor, omdat dat niet makkelijk gaat via Skype. Dat doen we dan met behulp van een lange stok om de juiste afstand tot elkaar te kunnen bewaren.

Kort na de eerste persconferentie van premier Rutte daalden de verkopen online drastisch. In het begin waren we wat ongerust, maar na een week hervatte zich dit volledig, mede omdat we nu nadenken over het huidige gevoel van consumenten. Zij zitten niet te wachten op een nieuwe leren jas, maar meer op producten die passen in het nu. We hebben ons aanbod dus aangepast aan de huidige tijd met kledingstukken waarin je thuis kunt sporten, werken, et cetera. Ook online zijn we nu hard aan het groeien.

Naast online, beschikken we over ruim honderd verkooppunten die onze confectie verkopen. Voor retailers is deze crisis natuurlijk een drama vanwege de uitblijvende aankopen. Ik zie wel een tweedeling wat betreft ondernemers. Er zijn de ‘ware’ ondernemers die samen met ons kijken naar andere, creatieve mogelijkheden. Juist in deze tijd zoek in die samenwerking. Dat zijn de retailers die proberen de huidige Mart Visser-items toch aan de man te brengen, of het nu online is of via andere wegen. Er zijn zoveel leuke initiatieven, van online verkoop tot giftboxen. Met deze detaillisten kunnen we echt samen kijken hoe we ze kunnen helpen, dat voelt als een warme ontvangst. We zoeken naar zo’n ultieme samenwerking met retailers. Aan de andere kant zijn er de retailers met een soort oude energie: degenen die uitsluitend willen delen in het verlies en collecties willen terugsturen naar ons. Natuurlijk zijn we een business, maar we gaan voor een coulance die niet alleen goed is voor het eigenbelang.

Wat is je blik op de nabije toekomst?

Ik weet niet wat er morgen gaat gebeuren, laat staan over een jaar. Deze coronacrisis leidt nu tot een ommezwaai die blijkbaar nodig is op alle vlakken. Iedereen met een bedrijf voelt dit en zal inzien dat er iets moet veranderen. Consumenten schonen hun kledingkast nu op, ze kijken wat ze graag dragen en wat niet. Dat zal ertoe leiden dat ze straks veel gerichter gaan inkopen, zich richten op spullen die er echt toe doen. Hopelijk gaan consumenten straks naar de kleine ondernemers om die te steunen, en gaan ze bewuster nadenken over hoe ze hun budget gaan besteden.

Beeld: via Mart Visser