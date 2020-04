Laura Meijering: ‘Ik hoop dat mensen zich nu bewuster worden van hun levensstijl’

FashionUnited stelt wekelijks op vrijdag virtuele vragen aan modeprofessionals om te laten zien hoe zij omgaan met de coronacrisis. Hoe ziet hun werk eruit ten tijde van de pandemie, en waar houden ze zich mee bezig? Deze week is Laura Meijering, oprichtster en creatief directeur van duurzaam modelabel Unravelau, aan het woord.

Hoe ziet je werk er momenteel uit?

Alles is natuurlijk helemaal anders. Ikzelf ga iedere dag naar het atelier, en de anderen werken vanuit huis. Met hen houd ik contact via Zoom. Middels social media is het mogelijk om in contact te blijven met de consumenten, maar het designproces ligt nu helemaal stil. Duurzame producten maken en ze aan de man brengen is momenteel lastig. Dat is nu eenmaal de situatie, dus ik probeer naar andere manieren van werk te kijken. Zo geef ik bijvoorbeeld online workshops.

Waar houd je je nu mee bezig en waarom?

Met Unravelau heb ik als doel om enerzijds een duurzaam product aan te bieden, en anderzijds het gedrag van consumenten te veranderen. Daarom geef ik online workshops aan kinderen, omdat er een grote mogelijkheid is om hen positief te beïnvloeden en hen op een andere manier naar hun eigen kleding te laten kijken. Ik ben door Stichting Stad & Natuur in Almere benaderd om deze workshops samen met SEEFD aan kinderen van 8 tot 12 jaar te geven. De workshops zijn verdeeld over vier video’s, welke vanaf deze week te zien zijn op YouTube. Het publiceren van de workshops is onderdeel van de Week van Tweedehands Textiel (20 tot en met 27 april). Het idee was om de workshops fysiek te organiseren, maar dat gaat nu niet.

Verder ga ik me meer focussen op het hergebruik van stoffen. We hebben net een nieuw atelier, gevestigd bij het Upcycle Centrum van Almere. Nu mensen massaal hun kledingkasten opruimen, zie ik met eigen ogen hoeveel kleding mensen weggooien. Het idee is om deze oude kledingstukken te gaan gebruiken voor eigen collecties.

Wat is je blik op de nabije toekomst?

Fysieke verkoop gaat lastig worden. Daarom denk ik dat het goed is om me veel meer op het gedrag van consumenten te richten in plaats van alleen producten aan te bieden. Zo kunnen we kijken naar duurzaamheidsoplossingen op de lange termijn. Ergens heb ik de hoop dat mensen zich door deze situatie bewuster worden van hun levensstijl, en dat duurzame merken meer worden gewaardeerd.

Beeld: via Laura Meijering