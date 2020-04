Mariette Hoitink: ‘Voorop staat dat iedereen gezond blijft, maar we willen ook een gezonde business runnen’

FashionUnited stelt wekelijks op vrijdag virtuele vragen aan modeprofessionals om te laten zien hoe zij omgaan met de coronacrisis. Hoe ziet hun werk eruit ten tijde van de pandemie, en waar houden ze zich mee bezig? Deze week is Mariette Hoitink, oprichtster van het modebemiddelingsbureau HTNK, aan het woord.

Hoe ziet je werk er momenteel uit?

WFH [working from home, red.] is the new black. Omdat onze opdrachtgevers en kandidaten over de hele wereld zijn verspreid, waren we al gewend om op de gekste tijden online te meeten. Maar wie had kunnen voorzien dat dit onze dagelijkse praktijk zou worden? Sinds 16 maart werkt het gehele HTNK-team vanuit huis, iedere ochtend een check-in via een videocall en aan het einde van de dag steeds een update. We houden zoveel mogelijk vast aan de gewone werkdagen en doen elke vrijdag een borrel.

Veel vacatures staan tijdelijk on hold, maar we zien ook dat er bij opdrachtgevers een grote behoefte is aan kandidaten met een digitale achtergrond: van 3D-design tot patternmaking en van e-Com en operations tot performance- en influencer marketeers. We doen snelle scans voor modebedrijven, van start-ups tot de gevestigde orde om te kijken waar de behoefte ligt en hoe processen nog efficiënter kunnen worden ingericht. En we hebben kandidaten die per direct beschikbaar zijn.

Waar houd je je nu mee bezig en waarom?

Als directeur van HTNK heb ik veel contact met opdrachtgevers in verband met recruitment en consultancy. Daarnaast houd ik me natuurlijk bezig met alle regelingen en werkzaamheden die hierbij komen kijken. Het lijkt alsof er vanuit de overheid ontzettend veel gebeurt voor ondernemers, maar ik merk er in de praktijk nog weinig van. Ook ervaar ik van dichtbij de dagelijkse struggle van iedere modeondernemer. Natuurlijk staat voorop dat we willen dat iedereen gezond blijft, maar we willen ook een gezonde business kunnen blijven runnen.

Wat is je blik op de nabije toekomst?

De uitdaging ligt in de vraag hoe lang dit nog gaat duren. Met een business die over de hele wereld zit verspreid, zie ik nu dat Azië alweer langzaam aantrekt. Ik zie ook een groot verschil in de slagvaardigheid van sommige start-ups en scale-ups, met name die met een online businessmodel. Zij laten groei zien, ondanks deze surrealistische realiteit waarin we momenteel leven.

Verder presenteren we volgende week tijdens Kingpins24, de online versie van de Kingpins Show die dit keer helaas niet doorgaat, een nieuwe tool: DENIM JOBS. Dat is een online platform gericht op de gehele keten van weverij, wasserij en fabrikant tot aan merken en retailers. Bedrijven kunnen er hun vacatures op posten en zo worden ze verbonden met de internationale denim community van creatieve, technische, digitale en commerciële professionals. Dit onderdeel van de Kingpins-website zal in de loop van juni live gaan.

Beeld: Marcelle Novelli voor HTNK