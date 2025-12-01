Een bedrijf, vele reizen: het VF-merkenuniversum

Bij VF volgen carrières geen rechte lijn. De reis voert door straatcultuur en skateparken met Vans, over bergkammen met The North Face en naar stedelijk erfgoed met Timberland. Ook rugzakken en tassen van JanSport, Kipling en Eastpak maken deel uit van de route. Weinig modegroepen beschikken over zo’n divers aanbod iconische merken onder één dak. Het omvormen hiervan tot een ware carrière-speeltuin is nog unieker.

Passie vinden en blijven ontwikkelen

Het kleding- en schoenenbedrijf vindt zijn oorsprong in prestaties en hoogwaardig ontwerp, met een focus op duurzame langetermijnwaarde. Voor talent binnen de organisatie vertaalt dit doel zich in iets tastbaars: mobiliteit. Dankzij de aanwezigheid in outdoor, active, streetwear, werkkleding en accessoires, bewegen carrières zich net zo makkelijk horizontaal tussen segmenten als verticaal op de ladder.

Een planner vindt wellicht zijn roeping in de nauwkeurige vraagvoorspelling voor rugzakken bij Eastpak, om vervolgens over te stappen naar The North Face voor een rol dichter bij de outdoor-consument. Een marketeer ontdekt misschien zijn kracht in community-building bij Vans. Later vertaalt hij die expertise naar storytelling rondom het erfgoed en de verantwoordelijkheid van Timberland. Elke stap zorgt voor verdieping van het vakmanschap en verbreding van het perspectief. Hierbij blijft de afstemming tussen persoonlijke waarden en werk behouden.

Mensen vormen het hart van de reis

VF plaatst mensen centraal in de cultuur, waarbij verantwoordelijkheid de bedrijfsvoering vormt. Met meer dan één miljoen individuen die profiteren van de activiteiten in meer dan veertig landen, erkent VF de onlosmakelijke band tussen steun voor mensen en bescherming van de planeet. Dit omvat respect voor werknemersrechten, betrokkenheid bij gemeenschapsprogramma’s in de toeleveringsketen en de bevordering van een duidelijk stappenplan voor ecologische en sociale verantwoordelijkheid met transparante data en doelen.

Binnen de organisatie vormen Inclusion, Diversity, Equity & Action (IDEA) een praktisch kader in plaats van slechts een slogan. Werknemersnetwerken en ontwikkelingsmogelijkheden zorgen voor een bijdrage van verschillende perspectieven aan de evolutie van het bedrijf en de merken. Het doel is een werkplek met een gevoel van inclusie en steun voor iedereen. Mensen verrichten hier zinvol werk, ongeacht hun functie in design, retail, groothandel, digitaal, planning of inkoop.

Een carrière bouwen die men echt wilt

Voor potentiële werknemers biedt VF iets zeldzaams in de mode-industrie: de vrijheid om onbegrensd te groeien. De carrièreflosofie van het bedrijf draait om leren, nieuwsgierigheid en voortdurende ontwikkeling. Dit krijgt ondersteuning door gestructureerde training, mentorschap en kansen voor praktijkervaring bij verschillende merken, rollen en landen.

Werknemers verkennen nieuwe functies of betreden opkomende gebieden zoals digitale productcreatie en geavanceerde analytics. Ook leiderschapstrajecten behoren tot de mogelijkheden, met ondersteuning van robuuste interne ontwikkelingsprogramma’s zoals het “Gig Makers”-programma. Dit initiatief maakt het werken aan miniprojecten voor verschillende merken en functies mogelijk. Elk merk heeft een eigen cultuur, consument en innovatiemotor. Hierdoor breidt talent zijn vaardigheden uit binnen dezelfde organisatie. Dit levert ervaring op die normaal gesproken meerdere baanwissels bij diverse bedrijven vereist.

Het is een uitnodiging voor het bouwen van een persoonlijke, doelgerichte en avontuurlijke carrière. Een loopbaan waarin aanmoediging tot proberen, verkennen, bewegen, groeien en het herdefiniëren van capaciteiten centraal staat. VF biedt één zakelijk thuis en talloze reizen. Het volgende hoofdstuk begint wellicht in outdoor, active of tassen, maar hoeft daar zeker niet te eindigen.

Klaar voor de volgende carrièrestempel?

Bekijk de huidige mogelijkheden bij VF Corporation en zet de eerste stap naar het vinden van de juiste roeping binnen dit wereldwijde merkenuniversum.

WERKEN BIJ VF Corporation? Bekijk de openstaande vacatures