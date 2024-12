Een bezoek aan 3D NXT LEVEL 3.0 op AMFI: Innovatie en data als drijvende kracht achter digital fashion

Op 21 en 22 november kwamen meer dan 150 modeprofessionals en -studenten samen op het Amsterdam Fashion Institute om inzichten te delen en te verzamelen over ontwikkelingen op het gebied van 3D-technologie en -ontwerp. Het tweedaagse evenement, 3D NXT LEVEL 3.0, mede georganiseerd door het IAF en gesponsord door Alvanon en de Hochschule Albstadt-Sigmaringen, streefde ernaar inzicht te bieden in de product- en procesinnovaties op het gebied van digitale productcreatie (DPC), van sourcing tot verkoop.

FashionUnited had de mogelijkheid om de tweede dag van het evenement bij te wonen en kwam meer te weten over de ontwikkelingen in de wereld van 3D-mode.

Credits: Willem de Kam

AMFI en de mode van de toekomst 2040

De weg vooruit voor het implementeren en optimaliseren van 3D-technologie in de mode hangt sterk af van samenwerking, maar ook van educatie. Dit idee werd sterk benadrukt in alle lezingen van het drukbezochte evenement. De aftrap van dag twee werd gegeven door Prof. dr. ir. Troy Nachtigall van AMFI en TU Eindhoven, met een visie op The 2040 Fashion of the Future, die diende als herinnering aan waar de 3D- en technologische ontwikkelingen van de industrie naartoe gaan. Bovendien, hoe kunnen ze helpen om te voldoen aan de EPR- (Extended Producer Responsibility) doelen en wetgevingen?

Nachtigall benadrukte dat dit de belangrijkste tijd voor de sector is sinds de jaren 80 en onderstreepte de transformatie die nodig is in de mode-industrie om de Europese klimaatneutraliteitsdoelen te halen in 2030, en volledige circulariteit te bereiken in 2040. Digitale ontwerp- en modeworkflowtools zoals Clo en Alvanon worden essentieel voor duurzaamheid en efficiëntie door realtime sampling, terwijl AI en machine learning complexe systemen zoals textiel, pasvorm en adaptieve ontwerpen vereenvoudigen. AMFI deelde met het publiek dat ontwerpstudenten in het nieuwe curriculum beginnen met het leren van digitale software en fysiek patroonsnijden tegelijk.

Nachtigall bracht verder een interessant punt naar voren, waarbij hij stof vergeleek met data. Bij AMFI behandelen ze data als een materiaal – een klei die kan worden gekneed om texturen, ervaringen en zelfs hele kledingstukken vorm te geven. Door data op deze manier te bekijken, kunnen professionals in de branche nieuwe mogelijkheden in design ontsluiten, waardoor de manier waarop ze creëren en innoveren in de hele modeketen verandert.

Prof. dr. ir. Troy Nachtigall Credits: Willem de Kam

Aanpasbare content op schaal: INDG's samenwerking met Speedo

Het bedrijf INDG liet zien hoe digitale innovatie de industrie verandert op sample- en assetniveau, door hun werk met CGI, geautomatiseerde contentgeneratie en digital twin-generatie. In een Q&A-panelformaat bespraken ze hun samenwerking met Speedo en lieten ze de voordelen zien van het afstappen van traditionele workflows en het omarmen van 3D-contentcreatie. Door gebruik te maken van automatisering pijplijnen hielp INDG Speedo om meer dan 16.000 fotorealistische renders te produceren in één enkel seizoen, waardoor tijdlijnen werden versneld en fysieke monsters overbodig werden.

INDG erkende de mogelijkheden van het integreren van 3D-technologie in een industrie die geworteld is in traditionele methoden. Het blijft een uitdaging om belanghebbenden te overtuigen om digitale workflows te omarmen en verder te gaan dan de mentaliteit “geen monster, geen verkoop”. Hun werk met Speedo laat echter zien dat 3D niet alleen de efficiëntie kan verbeteren, maar ook in lijn kan worden gebracht met duurzaamheidsdoelen door fysiek afval te verminderen. INDG benadrukte hierin ook het belang van het betrekken van alle belanghebbenden bij het gebruik van 3D-technologie: “Het betrekken van alle belanghebbenden – ontwerp, ontwikkeling, verkoop en merchandising – is essentieel voor een soepele overgang naar 3D-workflows.”

Tess van Zalinge en The Fabricant

AMFI-alumna en ontwerpster Tess van Zalinge benadrukte de vrijheid die 3D-technologie biedt, waardoor prototypes en creatieve exploratie mogelijk worden zonder de beperkingen van traditionele methodes. Met behulp van 3D-modellen van Alvanon kon ze couturekleding ontwerpen in maat 44. Ze ontdekte dat uitdagingen zoals het aanpassen van ontwerpen aan avatars en het afstemmen van fysieke pasvormen het belang aantonen van het blijven combineren van digitale en fysieke processen. Voor Van Zalinge is 3D-ontwerp niet alleen een hulpmiddel, maar ook een manier om couture opnieuw vorm te geven voor verschillende maten en doelgroepen.

Een ontwerp van Tess van Zalinge op een Alvanon figuur Credits: Willem de Kam

The Fabricant, een digitaal modehuis dat is opgericht door een AMFI-alumnus, presenteerde tijdens het evenement een visie op de toekomst van digitale mode. Hun missie – het creëren van een duurzamere, rechtvaardigere en creatievere mode-industrie – is de drijvende kracht achter hun werk sinds hun oprichting in Amsterdam in 2018. The Fabricant deelde projecten zoals hun digitale kledingverkoop van $10.000 en samenwerkingen met luxe merken als Maison Margiela en Caterpillar, en onderstreepte de schaalbaarheid en milieuvoordelen van digitale mode, waarbij een enkel item oneindig kan worden gereproduceerd zonder fysieke productie.

Centraal in de presentatie stond de integratie van AI-tools om ontwerpen te democratiseren. Met hun opkomend platform Fabricant Intelligent Tools kunnen gebruikers schetsen omzetten in fotorealistische 3D-modellen, waardoor fysieke prototypes overbodig worden. Door complexe processen zoals patroonextractie en virtuele proeven te automatiseren, willen ze de weg van concept naar marketingbeelden stroomlijnen en deelname aan digitale mode toegankelijker maken.

Credits: Willem de Kam

Samenwerking in het implementeren van 3D-processen

De dag werd afgesloten met slotopmerkingen en een lunch, waarbij de aanwezigen geïnspireerd achterbleven, maar ook met vragen over het vertalen van grootschalige 3D-innovaties naar praktische oplossingen voor kleinere bedrijven. Nadenkend over INDG's lezing en Bershka's presentatie over indrukwekkende in-house 3D-operaties de dag ervoor, vroegen velen zich af hoe deze op kleinere schaal konden worden toegepast. De consensus, zoals benadrukt in de slotopmerkingen, was duidelijk: effectieve implementatie vereist geen flitsende conferenties of eindeloze vergaderingen. In plaats daarvan moet je je richten op het identificeren van specifieke uitdagingen, het vinden van oplossingen op maat en het betrekken van belanghebbenden in het hele bedrijf of daarbuiten.

Credits: Willem de Kam

Credits: Willem de Kam

Kleinere bedrijven hoeven de schaal van de activiteiten van Bershka of de 16.000 renders van Speedo niet te evenaren. De sleutel is om 3D-technologie af te stemmen op de unieke eisen van het eigen bedrijf. Volgens Prof. Dr.-Ing. Christian Kaiser in de afsluitende opmerkingen moet de industrie in de toekomst prioriteit geven aan het stellen van de juiste vragen, het opsplitsen van uitdagingen in tastbare stappen en het aanpakken van specifieke problemen met systemische oplossingen. Deze gezamenlijke aanpak zal cruciaal zijn om ervoor te zorgen dat 3D-technologie een toegankelijk en schaalbaar hulpmiddel wordt in het hele modelandschap.

