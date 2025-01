Een duik in het designproces van Reset Outerwear met FW25

“Reset Going Places”; zo luidt het motto van outerwearmerk Reset, dat staat voor het verlangen om altijd te ontdekken, buiten te zijn en het onbekende aan te durven, in welk gebied van de wereld dan ook. Met een ontwerpproces geworteld in het avontuurlijke leven, creativiteit en hoogwaardige kwaliteit, heeft het designteam van Reset een aanpak ontwikkeld die twee keer per jaar leidt tot inspirerende en functionele collecties.

In een recente schriftelijke Q&A met het designteam van Reset gaf het merk een inkijkje in hoe inspiratie wordt omgezet naar volledige collecties, en wat FW25, getiteld The Nordic Explorer, zo bijzonder maakt.

Een doordacht proces

Reset staat bekend om zijn functionele en stijlvolle outerwear en hanteert een strategisch ontwerpproces waarin inspiratie en analyse hand in hand gaan. "We beginnen met het ontwerpen van de collectie door goed om ons heen te kijken en te onderzoeken wat er speelt in de modewereld," deelt het designteam. Trends worden gevolgd via modeshows, platforms zoals WGSN en bezoeken aan vintagewinkels. Deze verzamelde informatie vormt de basis voor kleurkaarten en concepten, die uiteindelijk worden vertaald naar moodboards.

"Deze moodboards dienen als inspiratie en handvat," legt het team uit. “Ze helpen ons bij het bepalen van silhouetten, details, prints en kleurcombinaties.” Het resultaat is een collectie waarin avontuur, functionaliteit en esthetiek samenkomen.

De evolutie van het Reset DNA

Met de komst van een nieuwe design lead is het DNA van Reset verder verfijnd, wat duidelijk zichtbaar is in de FW25-collectie. "De kleuren zijn fris, maar niet fel; juist chique en on-trend. De silhouetten zijn voor de vrouwencollectie sierlijker en voor de mannencollectie scherper, met meer aandacht voor detail."

Credits: Reset

Voor FW25 heeft Reset rijkere materiaalcombinaties en verborgen details geïntroduceerd, zoals tapes, contrastkleuren in voeringen en bijzondere texturen. “We hebben grote stappen gezet met stoffen zoals teddy’s, wol en seizoensgebonden highlightmaterialen. Denk hierbij aan geprinte ruiten, super matte velvet en chique taffeta. Voor FW25 hebben we echt een stap gezet richting meer vernieuwing in onze materiaalkeuzes,” aldus het designteam.

Inspiratie vanuit alle hoeken

Inspiratie voor nieuwe collecties komt vanuit diverse bronnen, zoals streetstyle, runways, muziek en videoclips. "Het kan soms een klein detail zijn of een specifieke combinatie die zo’n krachtige invloed heeft, dat je er een heel concept aan kunt hangen." Daarnaast speelt samenwerking binnen het team een cruciale rol. “We noemen het proces ‘soep koken’: alles komt samen in nauwe samenwerking met het team,” vertelt het designteam.

Bij elke collectie wordt een specifieke locatie en verhaal gekozen als leidraad. Voor FW25 was Finland de inspiratiebron, wat leidde tot The Nordic Explorer. Het concept om verschillende werelddelen als inspiratie te gebruiken, zal in de komende collecties verder worden doorgevoerd, met originele prints en seizoensgebonden details die het verhaal verdiepen.

De Reset-klanten, de zogenaamde Reset Explorers, vormen een belangrijke bron van inspiratie. “Ze zijn elke dag in beweging. Eén ding hebben ze gemeen: ze zijn constant onderweg met Reset, reizen en ontdekken,” aldus het team.

FW25: The Nordic Explorer

De FW25-collectie, getiteld The Nordic Explorer, is een eerbetoon aan Scandinavisch vakmanschap en tradities. De collectie combineert functionaliteit met verfijning en biedt vernieuwde silhouetten, rijke stoffen en gedetailleerde afwerkingen. “Voor FW25 hebben we het Reset-product verrijkt en de collectie verdiept met nieuwe materiaalkeuzes, tapes, geweven labels en subtiele contrastdetails.”

Credits: Reset

Daarnaast is er extra nadruk gelegd op luxe stoffen zoals teddy’s en wol, wat de collectie een exclusieve uitstraling geeft. Zelfs de bestverkochte stijlen hebben een update gekregen, zodat ze zowel herkenbaar als vernieuwend zijn.

Met deze collectie laat Reset zien hoe het merk blijft innoveren en inspelen op de behoeften van de moderne avonturier. The Nordic Explorer is niet alleen een collectie, maar een statement: een mix van functionaliteit, vakmanschap en stijl die de grenzen van outerwear opnieuw definieert.

Interesse in de Reset FW25 Collectie?

Bezoek Reset bij stand nummer 102 op Modefabriek, 26-27 januari.