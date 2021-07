De opkomst van Hiphop ging gepaard met het ontstaan van nieuwe outfit ideeën. Creativiteit, originaliteit en authenticiteit bepaalden je identiteit. Fashion vanuit de Verenigde Straten, de ‘concrete jungle’ was de rode loper. Je uitdossing was een mix van eigen creaties in combinatie met kleding, schoenen en accessoires van gevestigde sportkleding- en modemerken. Labels die zich met de lifestyle van deze cultuur wisten te binden. Van (graffiti)schrijvers, skaters, muzikanten tot aan ravers. Legerkleding-/en camouflageprints waren de verbinding met andere subculturen binnen de ‘underground scene’. Waar het bij militairen de bedoeling is om een schutkleur aan te nemen en zo min mogelijk op te vallen, geldt hier net het tegenovergestelde. De tegenstrijdige drang om anoniem en onbereikbaar te zijn. Nu weten we niet beter! De ‘camo-vibe’ en een gezond portie rebellie zijn niet meer weg te denken van de internationale catwalk. De aantrekkingskracht van een legerprint is wat ons betreft net zo magisch als die van het mystieke masker.

Vol trots presenteren we de nieuwe ‘Kantjeboord Lifestyle Elite Series’. Een fijne selectie kleding en accessoires van 100% biokatoen waarbij het iconische Masker een schutkleuren treatment heeft gekregen. Een duurzame upgrade met een twist, voor jezelf en je garderobekast. Deze kakelverse spring/summer collectie wordt op verzoek geproduceerd door een leverancier met oog en hart voor mens en natuur. Minimal fashion, no waste, no harm. Gewoon, 100%. Zoals wij.

Het flamboyante masker met vlijmscherpe diamant zijn een herkenning van onze kwaliteit en service met een gouden glimlach. Daarom Kantjeboord Lifestyle!

Door met ons op avontuur te gaan, geef je jezelf een positieve optater én draag je bij aan the bigger picture. Jouw verhaal, jouw masker. Op of af? Jij bepaalt.