Een eerbetoon in jeanswear aan elke vrouw: Garcia's 'Celia Sisters' campagne

"Jeanswear for real women" – dit krachtige statement ligt ten grondslag aan Garcia's nieuwste campagne, 'Celia Sisters', die inclusiviteit in jeanswear opnieuw definieert. In een industrie waar diversiteit meer is dan een modewoord, is de nieuwe collectie van het Nederlandse jeanswear-merk een meesterwerk in het vieren van de individualiteit van elke vrouw. De campagne gaat niet alleen over het introduceren van nieuwe stijlen; het gaat om het herbevestigen van Garcia's diepgewortelde toewijding om jeans te creëren die de unieke lichaamstypes en persoonlijkheden van alle vrouwen eren.

De echte vrouw omarmen: de inspiratie achter 'Celia Sisters'

De 'Celia Sisters'-campagne is een doordacht antwoord op de groeiende vraag naar inclusiviteit in de mode. Diep geworteld in het rijke erfgoed van Italiaans design en Nederlands ondernemerschap, draait het merk altijd om meer dan alleen kleding. Met deze collectie geeft Garcia uiting aan deze ethos in een assortiment dat resoneert met vrouwen die op zoek zijn naar authenticiteit in hun garderobe.

Credits: Garcia

De collectie viert verschillende lichaamstypes en persoonlijkheden, passend bij de slogan "Jeanswear for real women". In een markt waar het one-size-fits-all principe steeds meer wordt afgewezen, zoekt men naar merken die diversiteit omarmen. Of het nu gaat om gedurfde, wijd uitlopende jeans of een figuur-omhelzende superslim fit, Garcia zorgt ervoor dat elke vrouw een jeans vindt die haar zelfverzekerd en authentiek laat voelen.

Four sisters: unieke jeans stijlen

De 'Celia Sisters'-collectie presenteert vier verschillende jeansmodellen, elk ontworpen om uiteenlopende smaken en gelegenheden te vieren. De 'Celia Wide Sister' trekt de aandacht met haar wijd uitlopende design en klassieke five-pocket styling, waardoor het een opvallende keuze is voor casual uitjes. De 'Celia Flared Sister' brengt een vleugje retro charme met haar jaren '70-geïnspireerde flare, perfect om flair toe te voegen aan concerten en weekendavonturen.

Credits: Garcia

De 'Celia Straight Sister' belichaamt tijdloze stijl met haar relaxte pasvorm, ideaal voor dagelijks gebruik en office casual. Ondertussen omarmt en accentueert de 'Celia Superslim Sister' vrouwelijke rondingen met een strakke, superslimme silhouet, waardoor het de ideale keuze is voor date nights en avondgelegenheden. Elk model is met de grootste zorg ontworpen om de individualiteit van elke vrouw te eren en te versterken, en zorgt voor een perfecte pasvorm voor elk lichaamstype en elke gelegenheid. De prijzen variëren van 69,99 tot 89,99 euro.

360-graden aanpak: consumenten via elk touchpoint bereiken

In perfecte harmonie met een visionaire merkstrategie onthult Garcia een 360-gradenbenadering voor de 'Celia Sisters'-collectie. Deze allesomvattende aanpak zorgt ervoor dat de promotie de doelgroep betovert via een rijke schakering van touchpoints, waarbij de digitale en fysieke wereld naadloos met elkaar worden verbonden. Garcia's toewijding aan een vlekkeloze consumentreis wordt geïllustreerd in de doordachte marketing en distributie van deze collectie.

Credits: Garcia

De 'Celia Sisters'-collectie is verkrijgbaar via Garcia’s winkels, online webshop en retailpartners zoals Jeans Centre, Wehkamp, en Van Tilburg. Dankzij deze distributiekanalen vergroot Garcia haar bereik en biedt ze retailers de kans een breder klantenbestand aan te trekken. De collectie zal vooral aanslaan bij vrouwen van 33 tot 40 jaar met een mediterrane allure, die zich aangetrokken voelen tot mode die hun unieke zelfvertrouwen en authenticiteit benadrukt.

Waarom 'Celia Sisters' ertoe doet

'Celia Sisters' overstijgt de typische productlancering door retailers de kans te bieden in te spelen op de groeiende vraag naar inclusiviteit en personalisatie in mode. Door de collectie te presenteren, positioneren zij zich als leiders in diversiteit, met jeans die passen bij unieke lichaamstypes en levensstijlen. De samenwerking met het Better Cotton Initiative onderstreept Garcia’s toewijding aan duurzaamheid, een belangrijke factor voor milieubewuste shoppers, en helpt retailers zich te onderscheiden in een concurrerende markt. Bovendien blijven de seizoensupdates vanaf voorjaar/zomer 2025 de collectie relevant en actueel.

Credits: Garcia