Een jaar na de lancering al bij grote luxe platformen: Nederlands slow fashion merk Caes doet het

”Eigenlijk is de droom die ik voor Caes had toen ik begon, al uitgekomen,” zo stelt oprichter en ontwerper Helen de Kluiver tijdens een telefonisch interview met FashionUnited. De ondernemer wilde het liefst ooit bij luxeplatform Net-a-Porter in het assortiment zitten, maar dat gebeurt aankomende maart al met de derde collectie van het merk. Een merk dat binnen een jaar na de oprichting opvalt bij grote retailers, is de moeite waard om te leren kennen.

Caes lanceerde eind 2019 met de eerste editie (eerste collectie). Wat volgde was een jaar waarin de pandemie bij veel merken roet in het eten gooide, maar bij Caes was het, naast de vertraging van de tweede editie, grotendeels alleen positiviteit. “Ik wilde graag focussen op kwaliteit en details. Kleding duurzaam maken door het feit dat het seizoensloos is in ontwerp en in kleur waardoor je het langer kan dragen,” zo vertelt De Kluiver. Ook is ze enthousiast over de vele initiatieven op het gebied van duurzamere materialen. Zo werkt ze samen met Ecovero (duurzame viscose, red.) maar ook met Vegea (materiaal met een leerlook maar gemaakt uit afval van de wijnindustrie, red.) “Ik zag een gat in de markt als het gaat om duurzame mode met een fashion uitstraling. Ik benadruk dan ook niet per se dat het een duurzaam modemerk is - ik positioneer mij internationaal op de fashion markt door middel van de fotografie en de branding van Caes.”

Dit Nederlandse slow fashion ligt een jaar na de lancering al bij grote luxe platformen: maak kennis met Caes

De Kluiver is geen vreemde in de modewereld, ze is jarenlang hoofd design geweest bij Nederlands merk Yaya. Op een gegeven moment wilde ze een andere richting op, dus besloot ze zelf een merk op te starten. “Ik ben dit gestart vanuit mijn eigen passie, omdat ik erin geloof.” De naam van het merk heeft twee verhalen. Allereerst is er de verwijzing naar het engelse woord ‘case’, omhulsel. “Ik vind dat je goed voor je lichaam moet zorgen. Dat doe je door middel van crème, met voedsel maar ook door wat je draagt en dus op je huid hebt. Ik wilde dus ook een goed omhulsel maken.” Daarnaast verwijst de naam van het merk ook naar de naam van haar wijlen vader, Kees. “Ik heb altijd veel inspiratie gehaald uit hoe hij dingen aanpakte. Hij was een wetenschapper en onderzocht altijd hoe dingen konden veranderen en beter konden.” De ontwerper geeft aan dat ze is opgegroeid met een grote waardering voor materiaal en dat het niet vanzelfsprekend is dat men alles tot zijn of haar beschikking heeft. “Hoe mijn vader in het leven stond past ook heel erg bij de tijdsgeest van nu. Ik heb erg nagedacht hoe ik hem kon eren. Dus daardoor is Caes een tweeledig verhaal geworden.”

De aanpak van De Kluiver heeft haar in ieder geval geen windeieren gelegd. Wat zit er achter het succes van Caes? Hoe is dit Nederlandse merk zo snel opgevallen bij de grote retailers als Net-a-Porter en Moda Operandi? De Kluiver geeft aan dat er altijd een klein beetje geluk bij komt kijken, maar dat er ook een verschuiving gaande is in de modewereld. Grote retailers besteden meer aandacht aan de inkoop van duurzame merken. De een is daar al heel ver mee, de ander maakt de eerste stappen. Hoe dan ook zijn de inkopers zich bewust van een trend onder de consument: de consument weet dat ze bewuster moeten gaan winkelen, maar laten zich nog steeds leiden door het design van een item. “Daar was nog een gat in de markt en Caes lanceerde denk ik precies op het juiste moment,” aldus De Kluiver.

“Het is bizar hoeveel al is gebeurt in een jaar. Mijn droom was om bij Net-a-Porter te komen, maar ik had absoluut niet gedacht dat dit zou snel zou gebeuren.” Dat De Kluiver haar initiële doel al heeft bereikt binnen een jaar tijd, betekent niet dat ze nu gaat opdoeken. We hebben natuurlijk een strategie en ik ben bezig met agentschappen in Australië en het Verenigd Koninkrijk. “Er zijn geen dingen die ik absoluut wil bereiken. Ik hoop vooral dat de modewereld verandert en dat er meer erkenning komt voor nieuwe en duurzame merken.”