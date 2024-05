Een kijkje in de s.Oliver Group: QS, comma en Liebeskind Berlin

De s.Oliver Group is een internationaal mode- en lifestyle bedrijf dat is opgericht in 1969, met het hoofdkantoor gevestigd in Rottendorf, Duitsland. De Group is inmiddels actief in meer dan 40 landen met ongeveer 5000 medewerkers. Naast de merken QS, comma, comma Casual Identity, Liebeskind Berlin en Copenhagen Studios heeft s.Oliver ook eigen labels: Black Label, Red Label en s.Oliver Junior, die zowel in-store als online verkocht worden. Het hoofdkantoor van de s.Oliver Group Benelux is gevestigd te Maastricht-Airport. Deze organisatie bestaat uit een team van ruim 200 ondernemende en gepassioneerde medewerkers en meer dan 20 eigen (outlet)winkels in Nederland en België. Naast eigen winkels wordt er ook samengewerkt met Wholesale en partners in Nederland, België en Luxemburg.

De s.Oliver Group is een bedrijf met een sterk en vooral veelzijdig merkenportfolio.

“Fashion laat ons hart sneller kloppen en deze passie wordt weerspiegeld in onze merken.“

s.Oliver

s.Oliver Credits: s.Oliver group

s.Oliver is het merk voor haar, hem en voor jou. Wij staan voor fashion waar veelzijdigheid en vakmanschap gecombineerd wordt. Wat ons drijft? De vraag naar kwaliteit en duurzaamheid van onze producten en de daaruit resulterende verantwoordelijkheid voor de maatschappij. Wij zetten trends in de modewereld door kleding te ontwerpen voor kritische, zelfbewuste en stijlvolle mensen die hun eigen weg gaan.

Jong, individueel & digitaal: QS. Ook QS hoort bij het merkenportfolio van de s.Oliver Group.

Het motto van QS is vooral: Fun is where you are! Wij geloven dat het leven gemaakt is om dingen te beleven. Iets heel anders proberen, nieuwe dingen ontdekken of gewoon plezier hebben. Wij staan voor alles open, want alleen als je iets meemaakt, heb je ook iets te vertellen. Dat zie je ook terug in onze kleding – vernieuwend, jong en zeker niet saai.

comma

comma Credits: s.Oliver group

comma is trots op vrouwen - hun individuele stijl, hun karakter, hun ervaringen, hun sterktes en zwaktes.

Sinds 1973 ondersteunen we vrouwen op hun reis met vrouwelijke, zakelijke maar zeker ook casual kleding voor elke gelegenheid. We willen vrouwen aanmoedigen hun vrouwelijke kant te uiten met de passende mode om te vieren dat ze hun eigen weg gaan.

comma staat voor looks die geïnspireerd zijn door de grote modemetropolen. Of het nu gaat om een zakelijke look of een casual outfit - het veelzijdige aanbod van comma bestaat uit vrouwelijke pasvormen en materialen van hoge kwaliteit.

De jonge tweede lijn comma casual identity wordt gekenmerkt door opvallende prints. Zakelijk of casual: de looks zijn “ready-to-wear” en hebben altijd bijzondere en vrouwelijke details.

Liebeskind Berlin

LIEBESKIND BERLIN is het tassenmerk van Berlijn - geïnspireerd door onze stad, gekenmerkt door veelzijdigheid en multifunctionaliteit. Een tas voor elke gelegenheid. Onze expertise ligt in het ontwikkelen van ontwerpen die op charmante wijze de tijdgeest weerspiegelen en toch tijdloos blijven. Als muze is Berlijn niet alleen een bron van inspiratie, maar ook de thuisbasis en locatie van het hoofdkantoor.

Geïnteresseerd? Neem dan zeker contact op!