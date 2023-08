Een lappendeken aan ontwerpers: Collectief The Patchwork Family maakt AFW-debuut

Een ‘patchwork family’: Over het algemeen wordt de term gebruikt voor samengestelde gezinnen waarbij een ouder een kind heeft uit een vorige relatie. Maar de term is ook een perfecte naam voor een collectief van ontwerpers die duurzaamheid en upcycling hoog in het vaandel heeft staan. Patchwork is namelijk één van de technieken die gebruikt wordt bij upcycling. Waarom u meer moet weten over The Patchwork Family? Het collectief staat op 31 augustus op Amsterdam Fashion Week. Reden genoeg om te bellen met mede-oprichter Meike van Lelyveld.

The Patchwork Family begon allemaal met een groep ArtEZ-studenten die tijdens het afstuderen aan de modeacademie vrijwel op elkaar aangewezen was. “Een deel van het afstuderen was tijdens corona. De begeleiding van de docenten was maar klein, dus vielen we snel terug op elkaar.” Zo wisten de studenten namelijk al jaren bij wie ze moeten zijn voor technische vragen en wie goed is in styling. “We waren toevalligerwijs ook allemaal bezig met upcycling. Uiteindelijk was het toen een logische stap om te denken: Misschien is het slimmer als we dit samen doen, in plaats van alles alleen te proberen.”

Hoewel Van Lelyveld The Patchwork Family een designcollectief noemt, is er wel één groot verschil met eerdere collectieven. Waar veel modecollectieven ‘meerdere ontwerpers, maar één collectie’ betekent, behouden de ontwerpers in deze familie allemaal hun eigen stem en merk. “We delen samen een podium, maar iedereen heeft wel helemaal zijn eigen show. Die creatieve vrijheid is belangrijk, daar hoeven mensen nooit een compromis over te sluiten. Het zal nooit gebeuren dat iemand in het collectief zegt: ‘Je mag dit niet zo ontwerpen of showen’.”

Werk van Meike van Lelyveld. Credits: The Patchwork Family

Designcollectief The Patchwork Family pakt spotlight op Amsterdam Fashion Week

Het collectief ontstond na het afstuderen van de eerder genoemde groep ArtEZ-studenten, maar inmiddels is het collectief al verder gegroeid. De familie bestaat momenteel uit zeven ontwerpers, en er lopen gesprekken met 6 anderen die zich wellicht willen aansluiten. Nieuwe toevoegingen aan de familie zijn dus altijd welkom, zo benadrukt Van Lelyveld. Het is belangrijk dat nieuwe ontwerpers de waarden van de groep delen op het gebied van verduurzaming. De een werkt bijvoorbeeld met deadstock stoffen, de ander werkt weer met materialen die te recyclen zijn, etc. “Verder vinden we het natuurlijk belangrijk dat iemand design-technisch goed is en een verhaal wil vertellen. Maar het is niet alsof we een jury hebben waardoor ze gekeurd worden.” Voor de rest is het proces waarop mensen zich aansluiten bij The Patchwork Family altijd anders. “Soms spotten wij ontwerpers na hun afstuderen, maar we werken nu ook samen met twee oud-stagiaires. Het is ook voorgekomen dat ontwerpers ons benaderen.”

Aankomende Amsterdam Fashion Week staat The Patchwork Family ook op de officiële showkalender. Het collectief keert terug naar een vertrouwde locatie, waar het al eens eerder een eigen show had: Club Church. “Club Church is bekend om de twee drag performance huizen die daar shows hosten. Wij willen daar een hommage aan brengen, aan de feestcultuur en de performance heritage die zij hebben. Wij gaan dan ook verschillende soorten performances doen achter elkaar.”

Hoe ziet de iets verdere toekomst van The Patchwork Family eruit? “Als we verder kunnen groeien lijkt me dat heel fijn. Ook omdat Marco [Blazevic, de mede-oprichter van het collectief, red.] en ik nu een groot deel van het management doen, dus we zouden graag jonge fashion management en marketing studenten aantrekken om ook op die gebieden sterker te worden/ ” Met die groei zit ook de wens om meer internationale ontwerpers aan te trekken. Last but not least is de wens om op commercieel vlak nog meer te groeien. “We zijn gestart als een performance show collectief, maar we hebben nu ook meer commerciële designers die bij ons komen.”

In een wereld waar concurrentie nog steeds erg serieus wordt genomen, is het goed te zien dat samenwerking onder de nieuwe generatie ontwerpers steeds vanzelfsprekender wordt. The Patchwork Family heeft nog ruimte om te groeien in het aantal leden, maar ook op het gebied van uitingen. Maar eerst: de show op Amsterdam Fashion Week.