Een maand na het Pakistan akkoord: 33 modeketens tekenen

Precies een maand na de start van de ondertekeningsprocedure voor het Pakistan akkoord hebben 33 modeketen het akkoord ondertekend. Dat betekent dat het akkoord meer dan 300 merken bereikt, dat laat Schone Kleren Campagne weten in een persbericht.

Tot de ondertekenaars behoren modeketen zoals H&M, Inditex (Zara), Primark, Asos, C&A, Next en PVH (Calvin Klein).

Het International Accord of Health and Safety in the Textile and Garment Industry is een overeenkomst tussen nu 300 merken en detailhandelaren, en twee wereldwijde vakbonden. Het borduurt voort op het Bangladesh akkoord en is een juridisch afdwingbare overeenkomst op het gebied van gezondheid en veiligheid tussen vakbonden en modemerken.

Schone Kleren Campagne dringt er bij merken op aan om verantwoordelijkheid te nemen voor hun werknemers in Bangladesh en Pakistan. Uit een rapport van SKC bleek dat 85 procent van de ondervraagde arbeiders aangaf geen toegang te hebben tot een fatsoenlijke uitgangstrap in geval van brand. Een op de vijf werknemers gaf aan dat er op hun werkplek geen brandoefeningen werden gehouden en dat zij niet op de hoogte waren van de vluchtwegen- en uitgangen.