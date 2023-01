Een modeverandering: S/S24 wordt wild en ongeremd

Ben je klaar om te zondigen? De mode van het lente/zomerseizoen 2024 draait om verwennerij. Daarbij zijn de creaties van de modeontwerpers niet zuinig met charmes en stoppen ze nauwelijks bij een taboe. Het Duitse Mode Instituut voorspelt op zijn laatste trendseminar en hoe deze verandering visueel tot uiting zal komen.

"Vaak zijn trends gedurende vele seizoenen slechts nieuwe variaties en uitingen van reeds bekende thema's, maar op een gegeven moment is er plotseling een fundamentele breuk, een geheel nieuwe levenshouding, een geheel andere grondstemming - een vibe shift", legt trendonderzoeker Carl Tillessen uit tijdens zijn gelijknamige online lezing op de Dag van de Mode. "Vibe Shift" is echter niet alleen de titel van de modedag, maar ook de voorspelling van het Duitse mode-instituut voor het seizoen voorjaar/zomer 24.

Na de corona-pandemie staat de maatschappij voor een keerpunt. Mensen hebben het gevoel dat ze de afgelopen jaren kostbare tijd van het leven hebben verloren - nu wordt elk moment gebruikt en genoten. "Mensen hunkeren naar zelfverwennerij, hebben uitlaatkleppen nodig, willen uitbreken, zich uitleven, over de top gaan," zegt Tillessen. Zo'n uitlaatklep is ook de mode, waarin "grenzeloos idealisme" nu plaats maakt voor hedonisme en nihilisme.

De mode geeft zich over aan het plezier

Het idealisme van de laatste jaren is passé en wordt steeds meer aangetast door nihilisme, aldus Tillessen. En, als het niet door nihilisme is, dan toch door hedonisme, legde de trendonderzoeker uit onder verwijzing naar modeontwerper Tom Ford. Ford liet zich inspireren door plezier voor zijn onthullende SS23-collectie, met veel blote huid, zijden stoffen en luchtig kant.

Hedonistische levensstijl bij Tom Ford SS23. Foto: Tom Ford

Het is zeker niet de eerste keer dat de mode zich overgeeft aan plezier, maar momenteel lijkt deze tendens vooral gedreven te worden door een gevoel van vergankelijkheid en de angst die daarmee gepaard gaat.

Na Detox komt Retox

"Detox wordt gevolgd door retox." Zo verklaart Tillessen de plotselinge omslag van het leven naar onberouwelijke zonde, die nauw samenhangt met klimaatverandering. De constante druk tot zelfoptimalisatie, gecombineerd met de druk om de klimaatcrisis af te wenden, is te veel geworden. Veel mensen zijn nog niet bereid de strijd tegen de klimaatverandering op te geven, dus hun eigen lichaam moet het ontgelden, is het motto, dat visueel ook in de mode tot uiting komt.

Lopende make-up en punkrockdetails bij Enfants Riches Déprimés FS23. foto: Enfants Riches Déprimés

"Wildheid loopt als een rode draad door alle collecties voor de komende zomer heen: overal is snoeiharde make-up, bezweet haar, afgebladderde nagellak, gescheurde panty's, scheef geknoopte topjes, haveloze en smerige kleding", legt de trenddeskundige uit. Er worden ook vergelijkingen getrokken met de hitserie "Euphoria" met actrice Zendaya en het drugsdrama "Beautiful Boy" met acteur Timothée Chalamet - want ook van harddrugs gaat weer een fascinatie uit.

Seks, drugs, rock-'n-roll en tatoeages in "Ignorant Style" bij Celine Homme SS23. foto: Celine

Onder het motto "Sex, Drugs en Rock 'n' Roll" zijn ook de rockmuziek en de daarmee samenhangende esthetiek weer helemaal in de mode. Bij Philipp Plein liep Mötley Crüe drummer Tommy Lee als model over de catwalk. De Celine-show van Hedi Slimane voor SS23 werd begeleid door de muziek van de Libertines, de band van zanger Pete Doherty. "In plaats van yoga is er nu weer seks, in plaats van groene smoothies zijn er weer drugs", vat Tillessen de door de mode herontdekte levenshouding samen.

Modevagevuur: Zwarte weduwen, heksen, vamps, goths en Julia Fox

Zwarte weduwen in kant, jarretels en sluiers domineren momenteel de catwalks van ontwerpers als Richard Quinn, Versace en Dolce & Gabbana. "Gotisch in beide betekenissen van het woord," zegt Tillessen. "Mode is allang niet meer alleen happy dopamine dressing en cloying Barbiecore, maar ook goth en dark."

Zwarte weduwen bij Versace SS23. foto: Versace

De muzen van de modeontwerpers lijken een transformatie te ondergaan, waarbij ze nu "goths, vamps en vampiers, de heilige en de hoer" laten zien en "niet alleen engelen maar ook gevallen engelen over de baan sturen". De ontwerpen zijn ook provocerend en spelen met symbolen en seks, zoals de kruizen van Blumarine en de vlammenpatronen van Balmain.

Vlammenprints bij Balmain SS23. foto: Balmain

De do-gooder heeft zijn tijd gehad en mensen mogen weer hun morele ambivalenties toegeven, zegt de trenddeskundige. Geen wonder dus dat actrice, voormalig dominatrix en Kanye West ex Julia Fox symbool staat voor deze verandering.

Minder symbolisch, maar zeker niet minder provocerend zijn Prada, Coach en GmbH, waar erotiek niet langer slechts geïmpliceerd wordt. In plaats daarvan maken de merken gebruik van verschillende fetisjistische elementen - vooral veel leer.

Leer en fetisjistische elementen bij Prada SS23. Foto: Prada

Het gaat om tastbare seks voor gevorderden, ongecensureerd en zonder taboes, zegt Tillessen over de provocerende kleding, waarin ook kruisuitsnijdingen voorkomen, zoals bij Gucci, Egonlab en Enfants Riches Déprimés.

Gucci Twinsburg SS23 Foto: Gucci

De nieuwe tijdgeest van de mode is menselijk niets vreemd, aldus de afsluitende woorden van de trendvoorspeller, die een spannende en provocerende lente/zomer 2024 aankondigt.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking door Marthe Stroom.