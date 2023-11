Een moeiteloze FW24 collectie van Colourful Rebel

Colourful Rebel is verheugd de lancering aan te kondigen van haar langverwachte collectie die het concept van “wardrobe essentials” herdefinieert. Geïnspireerd door ultieme basics, bestsellers en contemporary items, bevat deze nieuwe collectie hun authentieke sportinvloeden en biedt zo een frisse en dynamische benadering van alledaagse mode.

Een samensmelting van klassieke, tijdloze stukken en sportieve invloeden

In een tijdperk waarin comfort en stijl hand in hand gaan en de wereld zich richt op sport, bewegen en gezond leven, heeft Colourful Rebel een collectie samengesteld die inspeelt op het verlangen van het moderne individu naar comfort zonder afbreuk te doen aan het vrouwelijke silhouette.De toewijding van het merk aan vakmanschap en aandacht voor detail is duidelijk zichtbaar, waardoor deze collectie een must-have is voor zowel modefanaten als nieuwkomers.

Belangrijkste kenmerken van de nieuwe FW24 collectie: Tijdloze elegantie ontmoet sportieve vibes: De collectie mengt moeiteloos klassieke, tijdloze stukken met sportieve invloeden en creëert zo een unieke fusie die geschikt is voor uiteenlopende stijlen. Van vrouwelijke silhouetten tot “elevated” basics, elk kledingstuk is ontworpen om een statement te maken met behoud van comfort.

Bestsellers in een nieuw jasje: Colourful Rebel heeft zijn bestsellers naar een hoger niveau getild door ze een eigentijds en sportief tintje te geven. Klanten kunnen hun favoriete stukken in een nieuw jasje verwachten, die zorgen voor een naadloze overgang van casual naar chic.

Hoogwaardige materialen en duurzame praktijken: Colourful Rebel legt de nadruk op duurzaamheid en blijft zich inzetten voor ethische mode door hoogwaardige materialen te gebruiken.

Veelzijdige basiskleding: De Ultimate Basics Collection introduceert veelzijdige garderobestukken die moeiteloos van dag tot nacht kunnen worden gedragen. Deze kledingstukken zijn ontworpen om met elkaar te combineren, zodat klanten met minimale inspanning een veelheid aan stijlvolle looks kunnen creëren.

FW24 Collection Credits: Colourful Rebel

Wanneer we creatief directeur Frank van de Brug vragen naar de collectie, vertelt hij ons het volgende: "We zijn verheugd om onze nieuwe collectie te introduceren, een bewijs van onze toewijding om mode te bieden die niet alleen stijlvol maar ook praktisch is voor de alledaagse mens. Door sportinvloeden te verwerken in tijdloze stukken, willen we het concept van 'wardrobe essentials' herdefiniëren en onze klanten een collectie bieden die modern is en zich aanpast aan hun dynamische levensstijl."

Colourful Rebels nieuwe FW24 collectie zal beschikbaar zijn voor pre-order in hun Showroom in Amsterdam vanaf de eerste week van januari tot half februari. Neem voor meer informatie contact op met frank@colourfulrebel.com of bas@colourfulrebel.com.