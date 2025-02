Een nieuw hoofdstuk voor Calvin Klein met debuut Veronica Leoni

Zes jaar geleden stopte Calvin Klein met de productie van zijn high-end collectielijn, die onder zijn laatste iteratie onder leiding van de Belgische ontwerper Raf Simons de onhandige naam 205W39NYC droeg. Ondanks de avant-gardistische esthetiek en cultfollowing, vond de periode van Simons nooit volledig aansluiting bij het bredere Calvin Klein-publiek. Daarvoor had PVH Corp., dat het merk in 2003 overnam, al lang geprobeerd de magie van de jaren negentig te heroveren – een periode die algemeen wordt beschouwd als de hoogtijdagen van het luxeaanbod van Calvin Klein.

Terug naar New York Fashion Week, februari 2025, en de langverwachte terugkeer van de Calvin Klein Collection, nu onder de creatieve leiding van de Italiaanse ontwerpster Veronica Leoni. De collectie bood een frisse kijk op het minimalistische erfgoed van het merk. Leoni, benoemd in mei 2024, heeft indrukwekkende referenties: finalist voor de LVMH Prize 2023 met haar eigen label, Quira, en eerdere ervaring bij The Row, Céline onder Phoebe Philo en Jil Sander. Leoni's doel voor dit nieuwe hoofdstuk was duidelijk: "Alles wat er is gedaan nadat [de heer Klein] vertrok, wissen en opnieuw beginnen alsof het de eerste dag was," legde ze backstage uit.

De uitdaging van het herinterpreteren van Calvin Kleins nalatenschap

Leoni's missie is geen geringe opgave: het herinterpreteren van Calvin Kleins slanke, sexy minimalisme voor een modern publiek, terwijl ze tegelijkertijd rekening houdt met de realiteit van een premium in plaats van een luxe modepositionering onder PVH. In tegenstelling tot Simons' intellectuele, 'high culture' aanpak, koos Leoni voor een toegankelijkere interpretatie van Amerikaanse sportkleding, geworteld in het DNA van het merk maar geüpdatet met hedendaagse elementen. Denk aan geruite shirts gecombineerd met perfect gesneden jeans – een duidelijke knipoog naar Calvin Kleins rijke verleden in casual Americana, maar vernieuwd voor 2025.

Calvin Klein Collection Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Waar Kleins ontwerpen vaak draaiden om reductie en puurheid, voegde Leoni lagen en volume toe, met gemengde resultaten. Silhouetten waren groot met onnodige details. Uitvergrote mouwen en gelaagde jassen zagen er druk en onpraktisch uit. Hoewel dramatische proporties een hoofdbestanddeel zijn van de huidige runwaytrends, is er een fragiele grens tussen vooruitstrevend en functioneel – een spanningsveld die in verschillende looks van de collectie zichtbaar was en die meneer Klein instinctief wist te balanceren. De overkoepelende visie voor het merk was niet meteen duidelijk, aangezien veel looks gemakkelijk naar talloze andere runways konden worden verplaatst.

Calvin Klein Collection Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Toch waren er ook hoogtepunten. Buitenkleding en tailoring blonken uit als een kernkracht, met langwerpige trenchcoats en scherp, precies op maat gemaakte jassen die zowel modern als tijdloos aanvoelden. Deze stukken zouden gemakkelijk kunnen worden vertaald naar CK Jeans en andere lijnen, waardoor PVH een waardevolle mogelijkheid krijgt om de invloed van de Collection over het commerciële ecosysteem van het merk uit te breiden.

Calvin Klein Collection Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Het pad naar relevantie: reclame en cultureel kapitaal

Om duurzaam succes te behalen, moet PVH zijn indrukwekkende marketingmachine inzetten voor de Calvin Klein Collection. Historisch gezien heeft Calvin Klein zijn grootste culturele impact gehad door iconische reclamecampagnes, van de provocerende beelden uit de jaren negentig met Kate Moss en Mark Wahlberg tot recentere campagnes met acteurs als Jeremy Allen White.

Als de nieuwe Collection-lijn een vergelijkbare buzz wil genereren, moet reclame voortbouwen op dit erfgoed en tegelijkertijd de hedendaagse smaak weerspiegelen – misschien door de nostalgische aantrekkingskracht van Calvin Klein uit de jaren negentig te combineren met de schone, vooruitstrevende esthetiek die Leoni cultiveert.

Een veelbelovend begin

Er is oprechte goodwill voor de terugkeer van de Calvin Klein Collection, en Leoni's debuut bood een veelbelovende basis. Hoewel er nog verfijningen moeten worden aangebracht – met name het brengen van een uniek perspectief en het vermijden van overdaad op de catwalk – zijn de kernelementen aanwezig. Alleen al de buitenkleding suggereert dat Leoni begrijpt hoe ze moderniteit kan combineren met het erfgoed van het merk, een aanpak die commercieel succes kan opleveren als deze goed wordt uitgevoerd.

Uiteindelijk zal de tijd uitwijzen of Leoni's traject duurzamer zal blijken dan dat van haar voorganger. Maar voorlopig biedt haar collectie een hoopvol signaal dat de high-fashionlijn van Calvin Klein weer op een pad zit dat de moeite waard is om te volgen.