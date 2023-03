Een nieuwe golf van Chinese mode-ontwerpers verovert de Europese mode-industrie

Nu China zich op zijn binnenlandse markt richt, is de opkomst van nieuwe Chinese ontwerpers, in het hogere segment, niet onbelangrijk. Vooral omdat deze jonge generatie de vooropgezette ideeën over "made in China" ter discussie stelt en zo een "nieuwe golf" creëert.

Het noemen van Chinese merken leidt vaak tot negatieve percepties, of het nu gaat om technische, ecologische of ethische aspecten. Het is een miskenning van het potentieel van dit land, dat historische kledingtradities heeft, de fabriek van de wereld is geworden (en dus weet hoe het moet produceren) en een ideale doelgroep vormt voor luxemerken (en dus weet hoe het mooie dingen moet waarderen).

"Het denigrerende aspect van Made in China en fast fashion hebben ons geleidelijk doen vergeten dat China een van de eerste beschavingen is die een echte knowhow heeft ontwikkeld op het gebied van kleding", aldus Jean-Loup Rebours, een jonge ondernemer die een agentschap heeft geopend dat zich richt op Chinese mode. "Faxion is ontstaan uit een passie voor China en zijn geschiedenis, die om politieke redenen (ideologische rivaliteit tussen China en het Westen die culturele uitwisselingen belemmert) in het Westen niet goed bekend is. Het idee is hen een platform te bieden omdat het niet gemakkelijk is zich alleen op de Parijse scène te ontwikkelen (taalbarrière, administratieve obstakels, tijdsverschillen, bureaucratie, enz.)”

Tegenwoordig worden Chinese ontwerpers gedreven door de wens om hun stem te laten horen in het Westen en de waarde van Made in China te vergroten door Chinees vakmanschap, filosofie en kunst in de mode te promoten. Dit wordt bereikt door incubators zoals Labelhood.

Labelhood ondersteunt de ontwikkeling van opkomende Chinese ontwerpers

Courtesy of Faxion, Ruohan

Volgens een rapport van strategisch adviesbureau Eclair, dat door het tijdschrift Jing Daily werd opgepakt, is de consumptie van luxe in China tussen 2011 en 2018 exponentieel toegenomen. Tegen 2025 zal China goed zijn voor ongeveer de helft van de wereldwijde luxe-uitgaven en bijna 80 procent van die uitgaven zal worden gedaan door mensen onder de 40, waarbij jongeren de drijvende kracht zijn achter de modeconsumptie. Tegelijkertijd stijgt het aantal bedrijven in Shanghai jaarlijks met gemiddeld 30 procent.

Het is in deze context dat Labelhood werd opgericht. Deze zelfbenoemde culturele gemeenschap verbindt ontwerpers met jonge Chinese consumenten via evenementen, winkelervaringen en merkincubatie. Met 70 medewerkers heeft Labelhood nu acht winkelruimtes, waaronder het vlaggenschip, een VIP-huis en diverse pop-ups.

Labelhood toont talent op de Shanghai Fashion Week en het Youtopia Festival, en beheert Lab, een retailshowroom die dertig merken ontving voor de herfst/wintercollecties 2022/2023. Als incubator treedt de gemeenschap ook op met internationale B2B- en B2C-tegenhangers zoals Pitti Uomo, Tomorrow Group en Machine-A.

Ruohan: vakmanschap in het hart van een werkproces gebaseerd op uitzonderlijke materialen

Courtesy of Faxion, Ruohan

Ruohan Nie, afgestudeerd aan de Parsons School of Design, richtte haar gelijknamige merk op in maart 2021, op een moment dat de Covid beperkingen woedden. "Hoewel de pandemie een behoorlijk deprimerende tijd was, was het een ongekende kans," vertelt ze. "We hebben de tijd gehad om onszelf te bevragen en de productie- en creatieve processen opnieuw te onderzoeken. We zijn vastberaden over de uitdagingen waar we in de toekomst mee geconfronteerd worden." Haar belangrijkste uitdaging is communicatie. Gewend aan Chinese kanalen (sociale netwerken zoals XiaoHongShu, Wechat en Weibo), is het moeilijk voor haar om de subtiliteiten van haar minimalistische stijl uit te drukken op westerse media waarmee ze niet vertrouwd is.

Voor het herfst/winter seizoen 2023 heeft Ruohan Nie een stof van gesauteerde zijde gemaakt met behulp van een traditionele Chinese zijdeverftechniek. Nie vertelt: "We hebben de stof gemanipuleerd om een 'hedendaagse modder'-gevoel te bereiken dat betrekking heeft op het thema van de collectie. We waarderen vakmanschap en streven ernaar het toe te passen op elk detail, om zo een betere versie van vakmanschap in onze tijd te herwaarderen en te bereiken."

Tijdens de Shanghai Fashion Week SS22 ontving Ruohan de Lane Crawford x Labelhood Scholarship and Business Performance Award. Haar collectie werd geselecteerd om te worden getoond tijdens de Harrods x Labelhood pop-ups in Londen en Shanghai. Het merk heeft samengewerkt met meer dan 40 Chinese retailers en 16 boetieks in Europa, Japan en de VS. Het staat ook op de officiële kalender van de Paris Fashion Week, die op 2 maart zal plaatsvinden.

Peng Tai: van trendy Chinese kruidengeneeskunde tot Yin en Yang

Courtesy of Fashion, Peng Tai

Sinds de oprichting in oktober 2016 gebruikt Peng Tai de vijf elementen en de ideologie van het taoïsme van Huang-Lao als de kern van het merk en experimenteert voortdurend met nieuwe technieken om kleding een andere uitdrukking te geven. Sinds 2017 verkent de ontwerper het Chinese kruidendom en gebruikt ze kruidenkleurstoffen zoals galnoot, astragalus, bijvoet, sappanhout en gardenia om elk kledingstuk een unieke kleur en vorm te geven.

Courtesy of Faxion, Peng Tai

In 2019 lanceerde Peng Tai het project Medication Room en richtte een laboratorium voor traditionele Chinese geneeskunde op in Pan'an, het thuisland van de Chinese kruiden, om de mogelijke verbanden tussen het verven met kruiden, het maken van kleding en genezing te onderzoeken. In hetzelfde jaar lanceerde het merk zijn eerste mannencollectie. Voor zijn laatste collectie keek Tai naar de filosofie van Yin en Yang: alles heeft de bron van zijn eigen vernietiging. Hieruit ontstaat de bron van beweging en evolutie.

r.l.e: textielafval omzetten in nieuwe collecties

Couresty of Faxion, r.l.e

r.l.e is een duurzaam modemerk dat in 2021 werd opgericht door de Chinese ontwerper Qixin (Cici) Zhang. De naam van het merk is geïnspireerd op het Engelse woord voor "regel" zonder de letter "u" (jij), wat de boodschap van het merk betekent: "jezelf zijn zonder grenzen of definitie". r.l.e presenteerde haar AW23-collectie op 20 februari tijdens de London Fashion Week. Het assortiment van het merk omvat dameskleding, accessoires en tassen.

Net als Tai voelde Cici de moeilijkheid om de westerse cultuur en het verschil in menselijke relaties te begrijpen. Het was echter in Europa dat ze de kunstenaars en vrienden kon ontmoeten wier openheid haar inspireerde om haar merk te lanceren.

Voor haar creaties heeft ze een garen ontworpen dat bestaat uit de elementen die tijdens het fabricageproces van bepaalde stukken worden afgekeurd, en ze streeft ernaar het merk afvalvrij te maken. De ontwerpster werkt momenteel aan een machine die elk type textielafval kan omvormen tot een duurzaam materiaal dat wordt gebruikt bij de productie van haar volgende collecties.

Weisheng Paris en de vraag naar nieuwe mannelijke codes

Courtesy of Faxion, Weisheng Paris

De in Taiwan geboren Weisheng Wang, een in Parijs gevestigde herenmodeontwerper, wil "breken met de traditionele codes van mannelijkheid door vrouwelijk ogende stukken voor mannen te creëren". Hij gelooft dat mode zelfvertrouwen kweekt en mensen moet aanmoedigen zichzelf te zijn en zonder vooroordelen of angst te leven.

Courtesy of Faxion, Weisheng Paris

Weisheng stelt Europese knowhow in dienst van zijn creativiteit: hij maakt zijn borduurwerk met het Parijse atelier Safrane Cortambert, zijn sieraden met de Madrileense juwelier Anton Heunis en werkt samen met Italiaanse verenmakers. Hij werkt ook met in China gecreëerde materialen, zoals een vezeloptische stof, die oplicht door middel van batterijen en flexibel genoeg is om kleding of accessoires van te maken. Een van zijn jurken is viraal gegaan op Twitter en TikTok.

Ruirui Deng: debuutshow opent Paris Fashion Week maart 2023

Dankzij een studie aan de Central Saint Martins University in 2015 en praktische ervaring opgedaan tijdens haar stage bij Burberry kon de Londense Rui Deng in 2021 haar gelijknamige merk oprichten, gebaseerd op de mythologie van buitenaardse zeemeerminnen die op aarde aankomen om kunst en leven te verkennen.

Alle gebruikte materialen worden in China geproduceerd (waaronder een kenmerkende kant met de ontwerpen van het merk) en vervolgens in haar Londense atelier in elkaar gezet. Hoewel de concurrentie tussen Parijs en China zich in een moeilijk stadium bevindt, toonde Deng toch op 26 februari 2023 in Parijs, als om Paris Fashion Week, die 27 februari begon, een voorproefje te geven van hoe luxe in de toekomst zou kunnen zijn.

Courtesy of Faxion, RuiRui Deng presentation FW Paris March 2023

Dit artikel is eerder gepubliceerd op FashionUnited FR. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.