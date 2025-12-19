Een nieuwe koers, meer verbondenheid: een update uit de wereld van Tessa Koops

Wie de vernieuwde boutique van Tessa Koops in de Amsterdamse Herenstraat kent, stapt binnen in een wereld waar eigenzinnigheid, kleur en een flinke dosis creativiteit centraal staan. In echte Tessa Koops stijl zit ze nooit stil. Tijdens een gesprek met FashionUnited deelt Koops haar gedachten over vernieuwde collecties, de rol van haar boutique en haar zoektocht naar iemand die niet alleen het merk vertegenwoordigt, maar zich er volledig mee wil verbinden: een echte brand ambassador.

Van externe agentschappen naar een eigen salespartner

Het draait bij Tessa Koops om meer dan alleen mooie kleding. “Voor 2026 gaan we een nieuwe koers varen,” vertelt Koops enthousiast. Niet alleen worden er nieuwe stijlen en zelfs een eigen denimlijn aan het assortiment toegevoegd, ook achter de schermen is er volop beweging. Zo wil Koops afscheid nemen van het traditionele werken met externe sales agentschappen en is op zoek naar een sales accountmanager. Haar ideale kandidaat? Een accountmanager die onderdeel wordt van het team, iemand die het team versterkt op kantoor en daarbuiten, met meer aandacht voor merkbeleving. Daarnaast iemand die meer aandacht heeft voor de B2B shop, en helpt met snellere communicatie in verband met doorverkoop en opvolging van bestsellers. “Ik denk dat een interne samenwerking zorgt voor meer consistentie, betere relatie-opbouw en uiteindelijk een krachtiger merkverhaal.”

Boutique & showroom: de plek waar alles samenkomt

Koops startte haar eigen boutique eind 2020, midden in de Herenstraat, in een knus monumentaal pand. “Ik was niet op zoek naar een eigen winkel, maar wist gelijk dat dit unieke pand een kans was om niet voorbij te laten gaan. Mijn liefde voor interieur, visual merchandising en etaleren kreeg hier echt de ruimte." Een echte Tessa Koops-wereld creëren in één van de leukste straatjes van hartje Amsterdam. "Ik kan in mijn boutique al mijn creativiteit kwijt.” Vanuit deze passie voor interieur en het neerzetten van een totaalbeleving groeit nu ook de ambitie om in 2026 een eigen home line te lanceren, met homewear zoals kussens en woonaccessoires waarin het kenmerkende Tessa Koops-DNA ook thuis tot uiting kan komen.

Fotograaf: Marinke Davelaar Credits: Tessa Koops

Tijdens de corona periode, met minder toeristen en bezoekers, had Koops de tijd om nieuwe dingen uit te proberen. “We merkten nadat de corona voorbij was en consumenten weer terug kwamen, dat het pand te klein werd." "Ik had al een tweede pand in de Herenstraat dus het duurde nog even voordat ik de knoop doorhakte. De heropening tijdens mijn 12,5-jarig jubileum betekende niet alleen een frisse, nieuwe start, maar ook een ruime verdubbeling van de omzet,” vertelt ze. Haar collecties, bekend om hun uitgesproken prints en karakter, sluiten volgens haar goed aan bij het type luxe, artistieke en kunstminnende toeristen die naar Amsterdam komen: mensen met een waardering voor kunst die niet bang zijn hun eigen pad te volgen.

Het merk groeit niet alleen fysiek, maar ook digitaal. Door het combineren van een brandboutique, webshop en internationale verkoop, krijgt Koops een steeds scherper beeld van haar doelgroep. “We weten inmiddels heel goed wie de Tessa Koopsklant is, wat ze zoekt, welke pasvormen haar aanspreken en wat haar beweegt.” Deze inzichten worden direct vertaald naar collectieontwikkeling, prijsstrategie en positionering.

Fotograaf: Marinke Davelaar Credits: Tessa Koops

Een visie op de mode industrie: kwaliteit, originaliteit en speelsheid

Voor Koops is haar eigen modewereld allesbehalve vlak, maar in het grotere plaatje ziet ze het anders. “De sector worstelt met vervlakking en kwaliteitsverlies, maar dat zie ik als een kans om te investeren in pasvorm, tailoring en materiaalkeuze.” Zo spreekt Koops vaker over het belang van originaliteit en persoonlijke benadering, zowel in B2B als B2C. “Ik maak geen kleding voor de massa, maar voor vrouwen die durven, die met eigenheid in het leven staan.”

Van vernieuwende prints tot petit four

Met het oog op FW26 zoekt Koops naar vernieuwende vormen, verrassende prints en inspiratie uit moderne folklore. “Soms minder druk of meer tonal prints, meer ton sur ton en ook subtiele prints, maar altijd met een twist.” Haar ontwerpen blijven een ode aan vrouwen met lef en passie, altijd met een interesse in wat hun plezier geeft, wat lekker draagt en goed staat. “In het mode landschap is er ruimte en smaak genoeg voor iedereen. Net zoals dat iedereen van appeltaart houdt, ben ik wat tegendraads en maak ik de petit-fours.”

Terwijl het merk groeit en de koers wordt verlegd naar meer interne samenwerking, blijft het eigenzinnige DNA overeind staan. Welke toekomst plannen er precies op de agenda staan voor 2026 en daarna, houdt Koops nog even voor zich, maar dat er genoeg inspiratie, ambitie en speelsheid is, staat vast. De nieuwe denimlijn wordt een creatieve focus, naast de ambitie om de homewear lijn vorm te geven. “Ik hou van speelse verrassingen. Ik verras graag anderen maar ook zeker mijzelf.”